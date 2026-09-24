L'équipementier Nike a annulé une séance photo, prévue à Londres ce jeudi, pour une campagne publicitaire avec la participation de Karim Benzema, l'ancienne star du Real Madrid.

Le site « The Athletic » a rapporté, citant des sources informées, que Nike s'est penchée en profondeur sur le passé de Benzema et a conclu que celui-ci n'était pas en accord avec les valeurs de la marque.

Les sources ont refusé de fournir davantage de détails sur les aspects précis du passé de Benzema qui ont contribué à la décision de Nike.

Nike a déclaré dans un communiqué adressé à The Athletic : « Ce projet ne reflète pas une relation plus large entre le joueur et Nike. Nous regrettons que les négociations aient atteint ce stade. »

Benzema, âgé de 38 ans, avait auparavant été condamné pour complicité dans une tentative de chantage, dans le cadre du scandale de la sextape qui a assombri sa carrière avec l'équipe de France et l'a privé de représenter son pays pendant 5 ans durant la poursuite de l'affaire.

Le tribunal de Versailles a rendu en 2021 un jugement condamnant Benzema à un an de prison avec sursis et à une amende de 75 000 euros, après l'avoir reconnu coupable de complicité dans une tentative de chantage à l'encontre de son coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena en 2015.

Benzema avait commencé sa carrière en portant des chaussures Nike, lors de ses débuts avec l'Olympique lyonnais, mais il est passé chez Adidas en 2007. Il a passé le reste de sa carrière avec la marque allemande, qui a lancé une chaussure à son nom lorsqu'il a remporté le Ballon d'or en 2022.

Mais une source chez Adidas a confirmé que le contrat de Benzema avec l'entreprise a désormais pris fin, et qu'il étudie différentes options.

Benzema, qui n'est lié à aucun club depuis la période des transferts estivaux, après la résiliation de son contrat avec Al-Hilal, n'a toujours pas annoncé son intention de mettre un terme à sa carrière de footballeur, mais on ne sait pas avec certitude combien de temps il compte encore continuer à jouer.