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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
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Benzema encaisse un coup dur en dehors du rectangle vert

Saudi Pro League
K. Benzema
Real Madrid
Al Hilal
Arabie saoudite
France
Espagne

La société Nike a annulé une séance photo, prévue à Londres ce jeudi, pour une campagne publicitaire avec la participation de Karim Benzema, l'ancienne star du Real Madrid.

Le site "The Athletic" a rapporté, en citant des sources bien informées, que la société Nike s'était penchée en profondeur sur le passé de Benzema et avait conclu que celui-ci n'était pas en adéquation avec les valeurs de la marque.

Les sources ont refusé de fournir davantage de détails concernant les aspects précis du passé de Benzema qui ont contribué à la décision de Nike.

Nike a déclaré dans un communiqué adressé à The Athletic : « Ce projet ne reflète pas une relation plus large entre le joueur et Nike. Nous regrettons que les négociations en soient arrivées à ce stade. »

Benzema, âgé de 38 ans, avait précédemment été condamné pour complicité dans une tentative de chantage dans le cadre d'une affaire de sextape qui a jeté une ombre sur sa carrière avec l'équipe de France et l'a privé de représenter son pays pendant 5 ans le temps que dure l'affaire.

Le tribunal de Versailles a rendu en 2021 un jugement condamnant Benzema à un an de prison avec sursis et à une amende de 75 000 euros, après l'avoir reconnu coupable de complicité dans une tentative de chantage à l'encontre de son coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena en 2015.

Benzema a débuté sa carrière chaussé de Nike, lors de ses apparitions avec l'Olympique Lyonnais, mais il est passé à Adidas en 2007. Il a passé le reste de sa carrière avec la marque allemande, qui a lancé une chaussure spéciale à son nom lorsqu'il a remporté le Ballon d'Or en 2022.

Toutefois, une source chez Adidas a confirmé que le contrat de Benzema avec la société avait désormais pris fin et qu'il explorait différentes options.

Benzema, qui n'est lié à aucun club depuis le mercato estival, après la résiliation de son contrat avec Al-Hilal en Arabie saoudite, n'a toujours pas annoncé son intention de prendre sa retraite du football, mais on ignore jusqu'à quand il compte continuer à jouer.

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