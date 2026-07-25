Le club allemand du RB Leipzig a fixé un prix définitif et non négociable pour sa pépite ivoirienne Yan Diomandé, âgé de 19 ans, face à l'intérêt grandissant du Real Madrid pour s'attacher les services du jeune attaquant durant le mercato estival en cours.

Le milieu de terrain algérien Ismaël Bennacer s'apprête à mettre définitivement un terme à son aventure avec le Milan AC, en vue d'un transfert vers Al-Gharafa du Qatar en tant qu'agent libre dans les heures à venir.

Le journaliste italien spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, a indiqué que l'international algérien de 28 ans résiliera son contrat avec les Rossoneri à l'amiable avant de rejoindre le championnat qatarien, précisant qu'un accord verbal a été trouvé entre toutes les parties et qu'il ne reste plus que l'annonce officielle.

Cette décision intervient après une saison difficile passée par Bennacer en prêt entre l'Olympique de Marseille en France et le Dinamo Zagreb en Croatie, dans une tentative de retrouver son niveau et de trouver l'occasion de jouer régulièrement loin de San Siro.

La fin d'un parcours en dents de scie

Ainsi prend fin un parcours mouvementé pour le joueur algérien avec le Milan AC, où il n'a pas réussi à s'imposer dans les plans du staff technique du club italien, ce qui l'a poussé à chercher un nouveau défi dans le championnat qatarien, qui connaît un intérêt croissant pour l'attraction de joueurs dotés d'une expérience européenne.