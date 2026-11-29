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Les médias madrilènes continuent de s'attaquer à l'arbitrage espagnol après la défaite face à Alavés, lors d'un match marqué par l'annulation, après l'intervention de la VAR, d'un penalty que l'arbitre avait accordé à Jude Bellingham à cinq minutes de la fin. La décision a provoqué la colère des joueurs, d'autant que le ralenti a montré un contact entre le milieu de terrain anglais et le défenseur d'Alavés, l'action s'étant finalement soldée par son expulsion après un second carton jaune pour simulation.

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Le site « Defensa Central » a mis en lumière trois situations arbitrales qu'il juge similaires, mais qui ont donné lieu à des décisions différentes. Selon lui, le Real Madrid a été directement lésé dans l'action de Bellingham, tandis que le FC Barcelone a profité de décisions comparables en faveur de ses vedettes Lamine Yamal et Raphinha. Le média estime que la VAR n'a pas appliqué les mêmes critères dans ces trois cas.

L'action de Bellingham fait polémique

La première situation remonte aux dernières minutes du match entre le Real Madrid et Alavés. L'arbitre Soto Grado avait accordé un penalty à Bellingham, avant que l'arbitre vidéo Figueroa Vázquez n'intervienne pour lui demander de revoir l'action. La décision a finalement été annulée, malgré un contact entre le joueur et le défenseur adverse.

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Le site juge que l'intervention de la VAR n'était pas justifiée, d'autant que les images montrées par l'arbitre vidéo à Soto Grado n'étaient pas, selon lui, les plus claires pour juger l'action. Il souligne qu'un autre angle de caméra montrait le genou du défenseur d'Alavés heurter Bellingham, provoquant sa chute dans la surface de réparation.

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Le média reconnaît que l'action pouvait prêter à débat quant à savoir si le contact suffisait pour siffler un penalty, mais il conteste l'intervention de la VAR pour annuler la décision de l'arbitre, surtout en présence d'un contact entre les deux joueurs. Il rappelle également que les penalties accordés auparavant à Kylian Mbappé face au FC Séville et au Celta Vigo avaient eux aussi suscité des contestations.

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Lamine Yamal et Raphinha : des décisions différentes ?

En revanche, le rapport cite deux situations concernant le FC Barcelone cette saison. La première porte sur le penalty manqué par Lamine Yamal face à Villarreal, il y a environ une semaine. Sur l'action, le joueur avait subi un contact dans la surface, avec des doutes sur le fait que ce contact suffise à justifier une faute, mais la VAR avait appelé l'arbitre principal à revoir l'action avant que le penalty ne soit accordé.

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La seconde situation remonte au match du FC Barcelone contre Elche, lorsque Raphinha est tombé dans la surface après un contact que le rapport qualifie de léger. Cette fois, l'arbitre vidéo n'est pas intervenu pour annuler la décision de l'arbitre, estimant que l'existence d'un contact suffisait à maintenir la décision de l'arbitre de champ.

Le rapport conclut en mettant en doute la cohérence dans l'application du protocole arbitral. Il s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'arbitre vidéo intervient dans certains cas et s'en abstient dans d'autres, ainsi que sur la manière différente dont l'arbitre de champ a été orienté dans l'action de Bellingham et dans celles concernant les joueurs du FC Barcelone, estimant que ces décisions suscitent des soupçons sans qu'aucune réponse claire n'y soit apportée.

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