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Malgré son rayonnement sous le maillot du Real Madrid et les records de certaines légendes du club qu'il a déjà dépassés, Jude Bellingham n'a pas hésité à reconnaître une chose à laquelle peu de gens s'attendaient. Interrogé sur la comparaison avec l'un des plus grands noms à avoir porté le maillot merengue, il s'est montré d'une grande lucidité.

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Le joueur anglais s'est exprimé après la large victoire du Real Madrid face au PSV Eindhoven (5-1), mardi soir, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une rencontre au cours de laquelle Bellingham a inscrit le deuxième but merengue, après une seconde période de haut niveau.

Bellingham a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol AS en zone mixte : « Je ne ressens aucune pression quand on me compare à Zinédine Zidane, c'est même un grand honneur pour moi. La vraie pression, c'est de gagner les matchs. Je fais des choses que les autres trouvent semblables à ce que faisait Zidane, mais il était bien meilleur que moi. »

Bellingham dévoile sa position sur le brassard de capitaine du Real Madrid

Le milieu de terrain anglais a évoqué la possibilité de devenir un jour capitaine du Real Madrid, tout en affichant un grand respect pour les capitaines actuels de l'équipe, et a assuré qu'il n'y pensait pas pour le moment.

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« Je ne sais pas. Nous avons déjà de super capitaines, comme Tibo, Fede, Vini et Rodrygo, des joueurs qui ont passé de nombreuses saisons ici », a-t-il déclaré.

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Il a ajouté qu'il se sentait bien dans son rôle actuel et qu'il continuait d'apprendre et de progresser, précisant qu'il travaillait aussi son espagnol et qu'il tirait beaucoup profit de l'expérience de ses coéquipiers dans le vestiaire.

Prolongation de contrat : Bellingham remet les choses au clair

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Bellingham a démenti toute négociation avec le Real Madrid au sujet d'une prolongation de son contrat, alors que des informations relayées sur les réseaux sociaux évoquaient un accord imminent entre le club et le joueur.

Il a fait une déclaration surprenante : « Honnêtement, je n'ai pas parlé de prolongation avec le club. J'ai vu ce qui se publiait sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé avec mon père ou ma mère et je leur ai demandé : est-ce que c'est vrai ou pas ? »

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Il a toutefois tenu à souligner que son avenir au Real Madrid ne l'inquiétait absolument pas et qu'il était très heureux au club comme dans sa vie en Espagne.

« Bien sûr que je veux rester ici. Je joue bien, je prends du plaisir sur le terrain et j'adore vivre ici, en Espagne. Pour moi, tout est parfait dans ce club en ce moment. Mon contrat et la prolongation, ce sont des choses auxquelles on pourra réfléchir plus tard », a-t-il ajouté.

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Ces déclarations interviennent alors que l'international anglais occupe désormais une place centrale dans le projet du Real Madrid. Depuis son arrivée, il s'est imposé comme l'un des éléments majeurs de l'entrejeu, grâce à sa capacité à faire le lien entre les tâches défensives et offensives et à se projeter dans la surface.

Mourinho ne s'intéresse pas qu'au football

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Bellingham est revenu sur les changements apportés par l'entraîneur José Mourinho au Real Madrid, soulignant que son influence ne se limitait pas aux aspects techniques et tactiques, mais s'étendait aussi à l'état d'esprit du groupe et à sa manière de gérer les joueurs.

« Beaucoup de choses changent, notamment l'ambiance. C'est un entraîneur qui ne pense pas seulement au football, il se soucie aussi de ce que ressentent les joueurs, et c'est très important pour nous », a-t-il expliqué.

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Et d'ajouter : « Nous sentons que nous avons quelqu'un qui veut toujours se battre pour nous, c'est pour ça que nous nous battons aussi pour lui et pour le club, parce que nous sommes très heureux. »

Le joueur anglais a révélé que Mourinho était un peu en colère à la pause face au PSV Eindhoven, en raison de la prestation de l'équipe en première période.

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« Oui, il était un peu en colère, mais c'est normal. C'est un entraîneur de très haut niveau qui attend beaucoup de nous, et je pense que nous nous sommes nettement améliorés en seconde période », a-t-il précisé.

Bellingham a insisté sur l'importance de bien entamer les matchs, plutôt que de compter uniquement sur une réaction après la pause, avertissant qu'une entrée en matière trop tardive pourrait coûter cher au Real Madrid face aux grosses équipes.

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Le message de Bellingham au sujet de Vinícius

Par ailleurs, Bellingham a pris la défense de son coéquipier brésilien Vinícius Júnior. Interrogé sur sa joie de le voir marquer face au PSV Eindhoven, il a assuré que leur relation allait bien au-delà de l'admiration pour ses qualités sur le terrain.

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« C'est un garçon formidable et un joueur formidable. J'aime sa façon de jouer, mais j'aime encore plus sa personnalité », a déclaré la star anglaise.

Critiquant l'ampleur des attaques visant son coéquipier, il a ajouté : « Je pense que vous l'attaquez beaucoup trop, parce que c'est un joueur qui divise. Je pense qu'il a besoin du soutien de ses coéquipiers, et c'est pour ça que nous sommes toujours là pour lui. »

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Des records historiques et une volonté de progresser

Bellingham s'est aussi exprimé sur le fait d'avoir dépassé certains chiffres de légendes du Real Madrid, parmi lesquelles Zidane et David Beckham, en atteignant la barre des 17 buts en Ligue des champions.

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« Je suis toujours heureux, parce que ce sont mes modèles. Zidane, Beckham, McManaman, ils sont tous des modèles pour moi. C'est un honneur de jouer pour ce club, au vu de son histoire », a-t-il confié.

Dans le même temps, le milieu de terrain anglais a souligné que le Real Madrid ne devait pas se contenter de gagner, même lorsqu'il signe de larges succès, expliquant que l'équipe devait continuer à apprendre et à améliorer son jeu.

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« Il est toujours important de progresser et de réfléchir à la manière de faire mieux lors du prochain match. Il ne suffit pas de gagner, puis de gagner encore. Nous devons apprendre à mieux jouer, et c'est ce que nous sommes déjà en train de faire », a-t-il conclu.

Le Real Madrid a signé sa cinquième victoire consécutive en phase de ligue de la Ligue des champions, en renversant le PSV Eindhoven, qui avait ouvert le score par Ivan Perišić, pour l'emporter largement 5-1. Fede Valverde a égalisé, Bellingham a inscrit le deuxième but, Kylian Mbappé a ensuite ajouté un doublé et Vinícius Júnior a conclu la démonstration.

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La Maison Blanche compte désormais 15 points en cinq matchs et occupe seule la tête du classement. Elle poursuit ainsi son parcours parfait dans la compétition continentale, ses supporters espérant la voir continuer à jouer le titre.