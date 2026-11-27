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Jude Bellingham affiche un niveau exceptionnel avec le Real Madrid. Il a retrouvé son éclat et son influence considérable sur le jeu de la Maison Blanche, au point de devenir l'une des principales raisons du retour en force des Merengues dans la course à tous les titres. Une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone et ses autres rivaux.

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Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Mourinho a dû faire entrer le joueur anglais pour provoquer la révolte du Real Madrid, après qu'Eindhoven a pris l'avantage sur la Maison Blanche au stade Santiago-Bernabéu.

Bellingham a inscrit un but superbe, enchaînant trois touches consécutives dans les airs avant de frapper parfaitement le ballon. Sa réalisation est désormais candidate au titre de plus beau but de la Ligue des champions.

L'influence de Bellingham ne se limite pas aux buts. Ses percées balle au pied, sa puissance physique et sa capacité à se projeter dans la surface, la tête haute et avec une grande assurance face à ses adversaires, font la différence dans le jeu du Real Madrid en ce moment.

Alors que Kylian Mbappé continue de marquer et que Vinícius Júnior sort peu à peu de la léthargie qui l'accompagnait, le véritable trio formé par Bellingham, Arda Güler et Federico Valverde constitue une force de frappe qui a replacé le Real Madrid parmi les favoris pour remporter toutes les compétitions.

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Le Real Madrid réalise un sans-faute en Ligue des champions, avec 15 points sur 15 possibles, tout en continuant à mettre la pression sur le FC Barcelone en Liga, même si le club catalan signe une saison exceptionnelle et avance à un rythme de points record.

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Les deux saisons au terme desquelles Florentino Pérez n'a remporté aucun titre ont coïncidé non seulement avec les deux premières saisons de Mbappé au club, mais aussi avec la nette baisse de niveau de Bellingham.

Mais la star anglaise a désormais retrouvé la personnalité de leader qu'elle affichait lors de sa première saison sous le maillot du Real Madrid, lorsqu'elle faisait basculer les matchs en faveur de la Maison Blanche.

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Cette saison-là, Bellingham avait inscrit 23 buts et délivré 13 passes décisives, et il avait été l'un des éléments clés du doublé Liga-Ligue des champions du Real Madrid.

Cette saison, le joueur a retrouvé le chemin des filets avec facilité, tout en fournissant davantage d'efforts et en s'astreignant à des tâches défensives plus rigoureuses. La saison n'a même pas encore atteint le mois de décembre, mais il a déjà marqué 7 buts, un total qui le rapproche de son bilan de toute la saison dernière, lorsqu'il avait inscrit 8 buts.

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Le retour de Bellingham à son meilleur niveau est une mauvaise nouvelle pour les supporters du FC Barcelone, d'autant que le club catalan a déjà fait les frais de sa dangerosité lors du match au Camp Nou, qui se dirigeait vers un match nul.

Bellingham a profité d'une passe ratée de Gabriel Jesus pour réaliser un superbe contrôle dos au but, avant d'utiliser un pivot pour se défaire de quatre joueurs barcelonais, puis de servir Camavinga lancé, contribuant ainsi au but de la victoire 2-1.

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Le quotidien espagnol rapporte qu'un mois après cette action, Hansi Flick fait encore des cauchemars à cause de ce que la star anglaise a réalisé sur cette phase de jeu.