Bellingham impressionné par les qualités d'une star du Real Madrid : ce qu'il a fait est incroyable !

L'Anglais Jude Bellingham a affiché sa grande admiration pour le but marqué par son coéquipier Yan Diomandé lors de la victoire du Real Madrid face au Racing Santander (3-0), soulignant qu'il ignorait que le joueur possédait une frappe aussi puissante, malgré un but similaire inscrit face à Leipzig.

Bellingham s'est exprimé sur la chaîne télévisée du Real Madrid à l'issue de la rencontre, lors de laquelle il a marqué son 50e but sous le maillot du club merengue, égalant ainsi le total de la légende française Zinédine Zidane.

Le joueur anglais a déclaré au sujet du but de Diomandé : « C'est incroyable, je ne savais pas qu'il avait une frappe aussi magnifique. Il avait marqué un but similaire face à Leipzig, et il vient de le refaire face au Racing. C'est un joueur spécial, et nous avons de la chance de l'avoir dans l'équipe. »

Au sujet de l'importance de la victoire, Bellingham a expliqué : « Cette victoire était très importante après notre succès au Camp Nou, et nous sommes très heureux », indiquant qu'atteindre la barre des cinquante buts représente un accomplissement particulier pour lui, tout en insistant sur l'importance de la contribution de tous les joueurs pour marquer des buts et aider l'équipe.

Il a également salué le fait de conserver sa cage inviolée pour le troisième match, estimant que cela reflète le travail collectif, tout en adressant ses éloges à la ligne défensive et aux gardiens Thibaut Courtois et Andriy Lunin, soulignant que l'entraîneur insiste toujours sur ce point.

Bellingham a conclu ses propos en affirmant que cette sixième victoire consécutive est une chose positive, mais que le plus important est de se préparer pour les échéances à venir, à commencer par la confrontation face à l'AEK Athènes, puis Valence.