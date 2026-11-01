Jude Bellingham a renforcé l'avance du Real Madrid face au Racing Santander en inscrivant le deuxième but de la formation madrilène, après l'ouverture du score par Kylian Mbappé, donnant ainsi à son équipe un avantage de deux buts.
Le but de Bellingham est né d'une contre-attaque rapide, amorcée par une passe de Mbappé au milieu du terrain vers Arda Güler, qui a adressé une balle en profondeur exploitant la position avancée de la défense du Racing et le démarrage de l'Anglais venu de l'arrière.
Bellingham s'est élancé vers le dernier tiers offensif, avant de lober avec brio le gardien Aguirrezabala depuis l'extérieur de la surface de réparation, signant un but magnifique que Mantilla n'a pas pu rattraper pour l'écarter des filets.