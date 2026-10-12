La réaction de Jude Bellingham, la star du Real Madrid, après le carton rouge polémique brandi à l'encontre de Vinicius Junior, lors de la victoire des Merengue face à Villarreal (1-0), s'est largement répandue sur les réseaux sociaux.

Le Real Madrid a empoché les trois points au stade Santiago-Bernabéu grâce au but inscrit par Yan Diomande à la 62e minute.

Vinicius avait débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, sur décision de l'entraîneur José Mourinho, mais il est entré en jeu dès le début de la seconde période à la place de Trent Alexander-Arnold. Le joueur brésilien a cru doubler l'avantage du Real Madrid à la 71e minute.

Mais le but a été annulé après recours à l'assistance vidéo, le ralenti ayant montré que Vinicius avait tiré les cheveux de Nathan Zaliba lors de l'action précédant la réalisation.

L'arbitre a ensuite brandi un carton rouge direct à l'encontre du joueur brésilien, à la stupéfaction générale dans le camp madrilène.

Le site GiveMeSport rapporte que les caméras ont capté, après l'expulsion de Vinicius, la réaction frappante de Jude Bellingham, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, soit 90 minutes.

Les supporters, ainsi que plusieurs comptes liés au Real Madrid sur la plateforme X, estiment que l'international anglais a lancé : « Mon Dieu, putain ! Ce jeu est devenu complètement ridicule ! Mon Dieu. »