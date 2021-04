Bellerin regrette l'état d'esprit d'Arsenal

Les Gunners se sont encore une fois tiré une balle dans le pied face au Slavia Prague jeudi soir.

Hector Bellerin a livré une évaluation inquiétante d'Arsenal, le défenseur espagnol admettant que les Gunners continuent de se tirer une balle dans le pied.

La régularité est un problème dans le nord de Londres depuis un certain temps, Arsène Wenger, Unai Emery et Mikel Arteta étant incapables de remettre sur pied un géant tombé au combat.

Un autre coup dur a été subi lors du match aller de leur affrontement en quart de finale de la Ligue Europa contre le Slavia Prague, les visiteurs marquant un but vital à l'extérieur en fin de rencontre à l'Emirates Stadium lors d'un match nul 1-1, et Bellerin admet que les poids lourds de la Premier League restent leur pire ennemi.

Bellerin a déclaré aux journalistes : «Je dois dire que j'avais l'impression que nous avions le jeu sous contrôle pendant tout le temps, mais les cinq dernières minutes.

«Nous avons eu des chances de marquer, nous arrivons à 1-0 à la 85e minute, puis il s’agit de contrôler et de gérer le match.

«Nous nous mettons dans des situations où nous ne devrions pas être à ce stade et cela nous est déjà arrivé. C’est quelque chose qui est entre nos mains et je l’ai déjà dit - les équipes ne nous battent pas, c’est nous qui perdons les matchs. »

La Ligue Europa offre à Arsenal sa seule voie vers un trophée majeur et la qualification en Ligue des champions en 2020-2021. Les luttes nationales les ont vus sortir de toutes les compétitions de coupe et ils sont 10e de la Premier League.

Arteta a beaucoup de travail à faire pour remettre les Gunners sur la bonne voie alors que des questions commencent à être posées sur son avenir à long terme, mais Bellerin reste convaincu que de nouveaux progrès seront garantis.

Il a ajouté: «C’est difficile à avaler, mais à la fin de la journée, il reste encore tout à jouer et c’est 1-1.

«Nous savons comment ils jouent et je pense que nous avons eu de très bons moments dans le match. Nous avons fait tomber leur pression et nous avons créé des occasions, donc rien ne me préoccupe pour que nous allions à Prague et y fassions le travail."