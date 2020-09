Belgique - Convoqué sans jouer, Hazard agace le Real Madrid !

D’après AS, le Real Madrid n’a que moyennement apprécié de voir son joueur être convoqué avec la sélection belge… sans jouer une minute.

Le a tout fait pour empêcher la de convoquer Eden Hazard et Thibaut Courtois, mais les deux hommes ont bien été appelés par le sélectionneur Roberto Martinez. Si le gardien n’a passé que quelques jours avec le groupe, sans jouer, avant de rentrer vendredi en , l’ailier a participé à la totalité du stage…

Le Real en veut à Hazard et à Martinez

Et c’est justement cela qui agace le Real Madrid. Hazard n’a pas joué la moindre minute en Ligue des Nations, alors pourquoi ne pas être rentré avec Courtois dès la semaine passée afin de préparer la reprise de la ? D’après AS, la direction madrilène en veut bien évidemment au joueur, mais également au sélectionneur.

Et pour cause : d’après nos confrères, alors qu’Hazard souhaitait initialement refuser la convocation, Martinez l’a convaincu de l’importance de sa présence, même sans jouer. Et celui qui a rejoint le Real pour 100 millions d’euros l’été dernier n’a pas dit non.

Si saison réussie, il n’y aurait pas eu de polémique

Certes, l’ancien de a suivi un programme individualisé concocté par le staff madrilène, mais tout de même.

Si Hazard avait vécu une première saison réussie au Real, la polémique n’aurait même pas existé. Seulement voilà, l’exercice du Belge a été tronqué par les blessures, et des voyages inutiles ne l’aideront pas à retrouver une condition physique digne de ce nom.

Les supporters ont passé l’éponge sur 2019-2020, mais Hazard va être attendu au tournant à partir du 20 septembre, date de reprise en avec un déplacement sur la pelouse de la .