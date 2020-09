Bayern-Schalke - 8-0 ? Pas suffisant pour Hansi Flick !

Évidemment sur un nuage après le récital du Bayern contre Schalke (8-0) vendredi, Flick estime que son équipe aurait pu marquer davantage.

Jouer le , c’est comme faire un tour de Grand 8. Le l’a testé pour vous en Ligue des Champions (2-8) et, malgré l’avis défavorable, Schalke 04 a également tenté l’expérience pour la reprise de la vendredi (0-8).

Il faut dire qu’aux déjà très remuants Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Kinglsey Coman, Ivan Perisic et autres flèches offensives, doit désormais être rajouté Leroy Sané, qui a fait fort pour sa première bavaroise hier avec un but, deux passes décisives et surtout une prestation XXL.

"C'était une performance brillante, mais…"

D’ailleurs, le Bayern a certes marqué huit buts… mais les hommes d’Hansi Flick ont également manqué de grosses occasions. En conférence de presse, le technicien bavarois n’a d’ailleurs pas hésité à le rappeler à nos confrères allemands.

"C'était une performance brillante, mais nous aurions dû marquer deux, trois, peut-être quatre buts de plus en première période. Mais il était important de montrer que nous sommes sur la bonne voie cette saison également", a savouré Flick. 12-0, ça aurait peut-être fait beaucoup…