Bayern Munich-PSG – Pochettino : « Neymar doit se canaliser »

Après l'expulsion de Neymar contre Lille, son entraîneur, Mauricio Pochettino espère qu'il maîtrisera ses nerfs contre le Bayern.

Pour Mauricio Pochettino, c'est un grand défi qui attend le PSG, mercredi soir, à 21h00, à Munich, lors du quart de finale aller de la Ligue des champions.

L'entraîneur, qui s'est longuement confié sur le choc à venir lors de la conférence de presse d'avant-match est également revenu sur l'expulsion de Neymar contre Lille. S'il estime le rouge immérité, il attend plus de son joueur en ce qui concerne son comportement sur le terrain.

Quelles sont les chances du PSG face au Bayern ?

« Je crois que lors des matches à élimination directe il y a une possibilité pour chaque équipe. Le Bayern est champion d'Europe, champion du monde, on connait sa valeur. Nous voulons remporter ce trophée, donc nous voulons gagner ce match. On a confiance en nos forces. »

Comment battre le Bayern ?

« Chaque équipe a ses caractéristiques, le Bayern est une équipe bien organisée avec une ligne défensive haute. Ses joueurs offensifs peuvent déséquilibrer et faire la différence, à nous de faire en sorte de ne pas perdre le ballon dans des zones dangereuses. »

Le PSG aura-t-il besoin d'un grand Mbappé et d'un grand Neymar pour passer ?

« On se focalise beaucoup sur Mbappé et Neymar, mais les onze joueurs qui débuteront demain auront la responsabilité de tout faire pour nous aider à décrocher la victoire. »

Un milieu à trois contre le Bayern ?

« Même les joueurs ne le savent pas, nous avons encore un entraînement ce soir, on verra demain. C'est une possibilité, mais on peut aussi rester à deux milieux. »

Kehrer peut-il être titulaire ?

« Je n'aime pas parler des individualités, surtout avant un match aussi important. Par rapport au nom cité, je le sens bien, mais on verra demain, on essaiera de faire les meilleurs choix pour l'équipe, pour tenter de s'imposer. »

La finale perdue en 2020 peut-elle motiver vos joueurs ?

« Non, ce n'est pas un match référence pour nous. Nous n'étions pas là avec mon staff, nous étions juste spectateurs. En plus là c'est sur deux matches que ça va se jouer, le contexte est différent. La revanche sportive existe toujours, mais pour nous c'est plus un défi de battre une équipe aussi forte, peut-être la meilleure au monde. »

Des joueurs incertains avant la rencontre ?

« Tous les joueurs dans le groupe peuvent prétendre à débuter le match. Danilo a bien récupéré pendant la trêve. »

Est-il plus facile de battre un Bayern sans Lewandowski ?

« La force du Bayern, c'est son collectif, son effectif. Quand vous gagnez la C1 et le Mondial des clubs, c'est que vous avez un groupe très bon, pas seulement onze joueurs performants. On parle de Lewandowski et Gnabry qui sont de très bons joueurs, mais nous aussi nous avons des absents comme Icardi et Verratti. Après, c'est sûr que pour eux, ce sont des absences qui pèsent. »

Quel est votre sentiment sur l'expulsion de Neymar contre Lille ?

« Après six semaines, il était très excité de débuter un match. C'est un joueur émotif, il aime jouer, il aime se battre, c'est un compétiteur. Il ne méritait pas ce rouge, il a été exclu pour diverses raisons, mais il sait qu'il doit se canaliser. J'espère que demain tout ira bien, que nous pourrons faire un très bon match et que toute l'équipe sortira la performance que nous espérons. »