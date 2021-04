Bayern Munich-PSG : Dagba et Draxler titulaires

Pour affronter le Bayern Munich, Mauricio Pochettino a décidé de se passer des services de Thilo Kehrer et de Moise Kean.

Mauricio Pochettino a décidé de ne pas faire jouer Thilo Kehrer et Moise Kean contre le Bayern Munich pour le quart de finale aller de la Ligue des champions. L'entraîneur argentin a préféré aligné Colin Dagba (dont ce sera la première apparition dans cette compétition cette saison) et Julian Draxler dans son onze de départ.

Le PSG, qui évoluera en 4-2-3-1 avec sa traditionnelle charnière centrale Marquinhos-Kimpembe et à la récupération, on retrouvera Danilo Pereira et Idrissa Gueye. Mbappé sera placé à la pointe de l'attaque parisienne et sera soutenu par trois milieux offensifs : Angel di Maria, Neymar et Julian Draxler.

A noter que pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est privé de nombreux joueurs : Leandro Paredes (suspendu), Mauro Icardi (cuisse), Layvin Kurzawa (mollets), Juan Bernat (reprise), Marco Verratti et Alessandro Florenzi (Covid-19).

Bayern : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Müller, Sané, Coman - Choupo-Moting.

L'article continue ci-dessous

PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Gueye - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé.