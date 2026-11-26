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Très diminué, le Bayern Munich a subi sa première défaite de la saison lors de la cinquième journée de la Ligue des champions, en s'inclinant 2-1 sur le terrain du LOSC Lille. Les notes des joueurs bavarois.

Vincent Kompany a surtout dû improviser en attaque face à Lille. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Alphonso Davies étaient absents sur blessure, tout comme le capitaine Manuel Neuer. Jamal Musiala et Luis Diaz, qui venaient tout juste de se remettre de leurs blessures, ne sont entrés qu'en fin de match.

Dayot Upamecano a donné l'avantage à une équipe munichoise décimée (15e). Le but de l'égalisation inscrit par Ayase Ueda pour Lille a été annulé à juste titre après intervention de la VAR, pour une faute sur Joshua Kimmich (46e). À la 62e minute, Ueda a cette fois égalisé d'un but valable, avant qu'Aleksandar Pavlovic ne marque contre son camp et ne donne l'avantage à Lille.

Après cinq journées, le Bayern occupe la 15e place avec huit points. Il compte désormais deux points de retard sur la huitième place, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Il lui reste à recevoir le Slavia Prague et le Real Betis, puis à se déplacer sur le terrain de Manchester United.

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Retrouvez le compte rendu du match ici !

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Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Jonas Urbig

Après sa brillante prestation lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne, Urbig a passé une soirée malheureuse à Lille. Il a d'abord réalisé un bel arrêt face à Ueda (23e), avant de ne rien pouvoir faire sur les deux buts encaissés. Note : 3.

Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Josip Stanisic

Dans la défense à quatre, il est passé du côté gauche au côté droit. D'abord un peu plus porté vers l'attaque que face à Cologne, il a ensuite baissé de régime. Note : 4.

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Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Dayot Upamecano

Après trois buts en Bundesliga, Upamecano a également marqué en Ligue des champions, reprenant de la tête un corner de Bischof pour ouvrir le score rapidement. Ce but lui a permis de battre son record personnel : il n'avait encore jamais inscrit quatre buts en une saison. Très vigilant défensivement en première période, Upamecano s'est toutefois soudainement montré fébrile après la pause. Il a eu beaucoup de chance à la 46e minute : une remise de la tête ratée a provoqué ce qui semblait être l'égalisation lilloise, mais le but a été annulé à juste titre après intervention de la VAR pour une faute d'Ueda sur Kimmich. Sur l'égalisation finalement accordée, Upamecano a perdu le buteur de vue dans son dos. Une soirée en dents de scie. Note : 3.

Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Min-Jae Kim

Il a remplacé Jonathan Tah et livré une prestation solide. Note : 3,5.

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Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Hiroki Ito

Aligné au poste de latéral gauche, il a disputé son sixième match de la saison, son deuxième comme titulaire. Le manque de temps de jeu du Japonais s'est d'abord fait sentir. Ito est toutefois monté en puissance au fil de la rencontre, réalisant notamment une belle intervention face à Mbappe à la 72e minute. Note : 3,5.

IMAGO

Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Joshua Kimmich

Actif à la récupération, mais sans influence décisive avec le ballon. Note : 4.

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Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Tom Bischof

Face à Cologne, Bischof avait parfois joué en pointe en remplacement de Kane après son entrée en jeu. Contre Lille, il a retrouvé son poste de prédilection aux côtés de Kimmich. Il a délivré le corner à l'origine du but d'Upamecano, qui a porté le score à 1-0, mais s'est montré plutôt discret pour le reste. Note : 4.

Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Lennart Karl

Seul véritable joueur offensif pleinement apte, c'est pourtant lui qui est complètement passé à côté de son match. Karl n'a eu aucun impact sur l'aile droite. Avant l'égalisation lilloise, il a défendu beaucoup trop mollement sur Nathan Ngoy, auteur de la passe décisive. Note : 5,5.

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Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Aleksandar Pavlovic

Positionné un cran plus haut, il a apporté une présence physique dans un rôle inhabituel de numéro 10. Le gardien lillois Berke Özer a repoussé ses deux frappes lointaines (14e et 27e), avant que Pavlovic ne finisse par envoyer le ballon dans les filets, mais du mauvais côté. En dégageant mal le ballon après une frappe d'Ethan Mbappe sur le poteau, Pavlovic a inscrit contre son camp le but de la victoire lilloise. Note : 5.

IMAGO

Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Nathaniel Brown

Volontaire sur l'aile gauche, mais finalement totalement inefficace. Note : 5.

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Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : Konrad Laimer

On sait que le polyvalent Autrichien peut jouer presque partout. Face à Lille, il a étonnamment occupé le poste d'avant-centre de Kane et pressé ses adversaires avec une énergie débordante. Au début de la seconde période, Laimer a eu une altercation avec Alexsandro et est tombé après une simulation de coup de tête. Quelques secondes plus tard, il a rudement chargé Ngoy, après avoir annoncé son geste, et a reçu un carton jaune. Laimer s'est aussi retrouvé une fois en position dangereuse devant le but, mais, seul face à Özer, il a échoué (26e). Après le triple changement de la 76e minute, il a retrouvé son poste habituel de latéral droit. Note : 4.

Bayern Munich, les notes face au LOSC Lille : les remplaçants

Jamal Musiala : Après toutes les discussions des derniers jours, Musiala est entré en jeu, comme face à Cologne. Il a remplacé Bischof à la 76e minute et a eu le temps de tenter une frappe. Non noté.

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Luis Diaz : Il a lui aussi remplacé Stanisic à la 76e minute. Non noté.

Tim Binder : Il est entré à la place d'Ito. Non noté.

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Noah Codjo-Evora : Il a remplacé Karl à la 81e minute. Non noté.

Jonathan Tah : Il a remplacé Kim dans le temps additionnel. Non noté.