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Jan-Christian Dreesen adresse une demande à la Bundesliga, Pep Guardiola évoque ses années à Munich et le Bayern pourrait-il recruter cet hiver ? Infos et rumeurs autour du club.

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Bayern Munich, infos : Dreesen adresse une demande à la Bundesliga

La victoire de Harry Kane au Ballon d’Or a pleinement profité au Bayern Munich, y compris dans la perspective de futurs transferts. C’est en tout cas l’avis de Jan-Christian Dreesen, dirigeant du club.

« Cela montre qu’au Bayern Munich, on peut non seulement jouer pour remporter des titres, mais aussi pour le Ballon d’Or. C’est extrêmement important pour nous lorsque nous sommes actifs sur le marché des transferts et que nous voulons convaincre des joueurs de venir en Bundesliga », a-t-il expliqué à l’AZ.

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Dreesen a ensuite adressé une demande à la ligue, qui « devrait nous verser un supplément, car elle ne pourrait rien espérer de mieux que d’avoir le meilleur joueur du moment pour sa propre promotion. Cela rejaillit aussi sur les autres clubs et surtout sur la ligue. Cela accroît son attractivité et devrait inciter chacun des autres clubs à redoubler d’efforts. »

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Bayern Munich, infos : Pep Guardiola garde un excellent souvenir de Munich

Pep Guardiola, qui a entraîné le Bayern Munich pendant trois ans, de 2013 à 2016, a évoqué avec enthousiasme ses années chez le club le plus titré d’Allemagne dans un entretien accordé au Bundesliga-Magazin. « Nos années à Munich ont été les meilleures pour notre famille », a déclaré l’Espagnol. « Nos enfants avaient alors cinq, neuf et douze ans. À l’époque, nous étions tous ensemble ; aujourd’hui, ils contactent maman et papa par téléphone ou sur les réseaux sociaux. »

Dans la ville traversée par l’Isar, il dit avoir « trouvé tout ce dont [il] avait rêvé. Le Bayern Munich, c’est un club qui fonctionne toujours, quels que soient l’entraîneur, les joueurs ou le staff. Ce club est exceptionnel », a estimé Guardiola. Il a également beaucoup appris en Bundesliga pour son propre développement : « Votre manière d’attaquer, de défendre en Allemagne… Cela a été une expérience incroyable pour moi, et je suis plus que reconnaissant pour ce que j’ai appris ici. »

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Il a en outre salué la culture des supporters allemands, affirmant qu’il n’oublierait « pas nos stades ». « Outre Munich, il y a aussi Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Francfort, Schalke, Stuttgart, et les supporters là-bas : voilà ce qui restera toujours gravé dans ma mémoire », a-t-il expliqué. « Remporter des titres, oui, c’est bien, c’est important et cela te donne la possibilité de rester entraîneur l’année suivante. Mais l’ambiance dans les stades, les supporters en Bundesliga, je ne l’oublierai jamais. »

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