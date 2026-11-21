Jan-Christian Dreesen adresse une demande délicate à la Bundesliga, Pep Guardiola évoque avec enthousiasme ses années à Munich. Et le Bayern recrutera-t-il cet hiver ? Infos et rumeurs autour du club.
Autres articles et actualités sur le Bayern Munich :
- Recommandé par Jogi Löw ! Le Bayern aurait un ancien international allemand dans le viseur
- Klopp est séduit ! Le Bayern va-t-il recruter une révélation de la sélection allemande ?
- Débat autour de Musiala ! Le conseil de surveillance aurait pris clairement position sur les propos de Hoeneß
Bayern Munich, infos : la demande délicate de Dreesen à la Bundesliga
Le Ballon d’Or remporté par Harry Kane a été pleinement bénéfique au Bayern, y compris dans la perspective de futurs transferts. C’est en tout cas l’avis de Jan-Christian Dreesen, dirigeant du club.
« Cela montre qu’au Bayern, on peut non seulement jouer pour remporter des titres, mais aussi pour le Ballon d’Or. C’est extrêmement important pour nous lorsque nous travaillons sur le marché des transferts et voulons convaincre des joueurs de venir en Bundesliga », a-t-il expliqué à l’AZ.
Dreesen a ensuite adressé une demande délicate à la ligue, qui « devrait nous payer un supplément, car rien de mieux ne peut arriver à la Bundesliga, pour sa propre promotion, que d’avoir le meilleur joueur du moment. Les autres clubs en profitent aussi, et surtout la ligue. Cela renforce son attractivité et devrait inciter chacun des autres clubs à redoubler d’efforts. »
Related Topics
Bayern Munich, infos : Pep Guardiola évoque avec enthousiasme ses années à Munich
Pep Guardiola, qui a entraîné le Bayern pendant trois ans, de 2013 à 2016, s’est remémoré avec enthousiasme son passage chez le club allemand le plus titré, dans un entretien accordé au Bundesliga-Magazin. « Notre séjour à Munich a été la meilleure période pour notre famille », a déclaré l’Espagnol. « Nos enfants avaient alors cinq, neuf et douze ans. À l’époque, nous étions tous ensemble ; aujourd’hui, ils contactent maman et papa par téléphone portable ou sur les réseaux sociaux. »
Dans la capitale bavaroise, il aurait « trouvé tout ce dont [il] rêvai[t]. Le Bayern Munich, c’est un club qui fonctionne toujours, quels que soient l’entraîneur, les joueurs ou le staff. Ce club est exceptionnel », a estimé Guardiola, qui a également beaucoup appris en Bundesliga pour son développement : « La manière dont vous attaquez et défendez en Allemagne. Cela a été une expérience incroyable pour moi, et je suis plus que reconnaissant pour ce que j’ai appris ici. »
Il a aussi salué tout particulièrement la culture des supporters allemands, affirmant qu’il n’oublierait pas « vos stades ». « Outre Munich, il y a aussi Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Francfort, Schalke, Stuttgart, et les supporters là-bas : c’est ce qui restera toujours en mémoire », a-t-il expliqué. « Gagner des titres, oui, c’est bien, c’est important et cela vous donne la possibilité de rester entraîneur l’année suivante. Mais l’ambiance dans les stades, les supporters en Bundesliga, je ne l’oublierai jamais. »
Bayern Munich, rumeur : des recrues cet hiver ?
Manuel Neuer, Alphonso Davies, Luis Diaz, Jamal Musiala, Ismael Saibari, Serge Gnabry, et désormais Harry Kane et Michael Olise : la liste des blessés est longue au Bayern. Le club semble néanmoins avoir une ligne claire concernant d’éventuelles recrues en janvier.
Selon Sport Bild , le club allemand le plus titré ne voit pas non plus de nécessité d’intervenir sur le marché des transferts en janvier. Malgré plusieurs pépins physiques, ses dirigeants jugent l’effectif suffisamment solide.
Seule exception : si d’autres joueurs se blessent ou deviennent indisponibles pour une longue durée d’ici à la trêve hivernale, les responsables pourraient réévaluer la situation et changer d’avis.
Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du club
Date
Compétition
Match
Mercredi 25 novembre (21 h)
Ligue des champions
OSC Lille - Bayern Munich
Samedi 28 novembre (15 h 30)
Bundesliga
Hamburger SV - Bayern Munich
Mardi 1er décembre (20 h 45)
Coupe d’Allemagne
Bayern Munich - Hertha BSC
Vendredi 4 décembre (20 h 30)
Bundesliga
Bayern Munich - SC Paderborn