Bayern Munich-Cologne (1-1) ouvre vendredi soir la dixième journée du championnat allemand de Bundesliga.
Sur le banc des champions d’Allemagne, Vincent Kompany fait son retour près d’un mois après le malaise qu’il avait subi sur le terrain lors de l’entraînement du 23 octobre.
Déjà privé de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry et Luis Diaz, tous à l’infirmerie, l’entraîneur belge perd aussi Harry Kane sur blessure.
L’avant-centre anglais, lauréat du Ballon d’Or, doit quitter le terrain en raison d’un problème à la cheville et est remplacé par Tom Bischof à la 20e minute. Ce dernier sert Nathaniel Brown à la 37e minute pour l’égalisation, qui fixe le score à 1-1 à la pause. Le Bayern répond ainsi à l’ouverture du score de Cologne, signée par l’Anglais Mikey Moore sur une passe décisive de Said El Mala à la 12e minute.
La seconde période débute avec l’entrée de Tim Binder à la place du Français Michael Olise, lui aussi sorti sur blessure après avoir nettement boité en fin de première période. Lennart Karl est alors avancé au poste de faux numéro 9.
Related Topics
Plusieurs joueurs manquent également à Cologne : Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri et van den Berg, ainsi que l’attaquant néerlandais Thijs Dallinga, arrivé de Bologne lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 11 millions d’euros et blessé au ligament croisé du genou.
À la 70e minute, Kompany procède à un double changement en faisant entrer Musiala et Kim Min-Jae (ancien joueur de Naples), respectivement à la place de Laimer et d’un Upamecano très nerveux, averti une dizaine de minutes plus tôt. De l’autre côté, Reigan Heskey, fils d’un ancien joueur, obtient aussi du temps de jeu en fin de match, mais le score ne bouge plus.
Le Bayern Munich monte à 22 points, soit un de plus que le Borussia Dortmund, qui aura samedi après-midi l’occasion de prendre la tête sur le terrain du Borussia Mönchengladbach, dernier du classement.
Lors de la prochaine journée de Bundesliga, le Bayern jouera à Hambourg le samedi 28 novembre. Mais avant cela, le mercredi 25 novembre, il disputera un match de Ligue des champions en France, sur le terrain de Lille, entraîné par l’Italien Davide Ancelotti, fils de Carlo, sélectionneur du Brésil.
LA FEUILLE DE MATCH
BAYERN MUNICH-COLOGNE 1-1
BUTEURS : 12e Moore (C), 37e Brown (B).
BAYERN MUNICH (4-2-3-1) : Urbig ; Laimer (70e Musiala), Upamecano (70e Kim Min-Jae), Tah, Stanisic ; Kimmich, Pavlovic (87e Codjo-Evora) ; Olise (46e Binder), Karl, Brown ; Kane (20e Bischof). (Remplaçants : Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Entraîneur : Kompany.
COLOGNE (3-5-1-1) : Schwabe ; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili ; Sebulonsen (86e Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77e Johannesson), Moore (91e Bulter), Borna Sosa ; Maina (77e Thielmann) ; S. El Mala (86e Heskey). (Remplaçants : Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Entraîneur : Wagner.
ARBITRE : Braun.
AVERTISSEMENTS : Okon-Engstler (C), Upamecano (B), S. El Mala (C).
LE PROGRAMME :
SAMEDI
15 h 30
Elversberg-Fribourg
Eintracht Francfort-Hoffenheim
Bayer Leverkusen-Paderborn
Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund
Union Berlin-RB Leipzig
18 h 30 Schalke-Stuttgart
DIMANCHE
15 h 30 Augsbourg-Mayence
17 h 30 Werder Brême-Hambourg
LE CLASSEMENT :
Bayern Munich 22 points
Borussia Dortmund 21
Fribourg 19
RB Leipzig 18
Bayer Leverkusen 16
Werder Brême 15
Elversberg 13
Stuttgart 12
Hoffenheim 12
Eintracht Francfort 12
Hambourg 12
Mayence 10
Paderborn 10
Cologne 10
Augsbourg 9
Union Berlin 7
Schalke 6
Borussia Mönchengladbach 4.
Le Bayern Munich et Cologne ont disputé un match de plus.