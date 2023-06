Le légendaire Lothar Matthäus a tenu des propos très critiques à l'égard de Lucas Hernandez.

Annoncé sur le départ cet été, Lucas Hernandez pourrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au Paris Saint-Germain. La presse allemande fait état des velléités de départ du champion du monde 2018. Pour Lothar Matthaüs, le Bayern Munich devrait immédiatement céder son défenseur et récupérer une indemnité de transfert conséquente.

Lucas Hernandez "n'a aucune estime pour le Bayern"



"Je vendrais Lucas Hernandez immédiatement, a tonné le Ballon d'Or 1990 sur Sky Allemagne, où il officie en qualité de consultant. Il est évident qu'il n'a aucune estime pour le club. Le rapport qualité-prix est négatif si l'on considère toutes ces années. Sur le terrain, la mentalité a toujours été présente. Mais il a aussi été blessé à plusieurs reprises pendant de longs mois et il pourrait s'en souvenir en tant que joueur et rester fidèle à un club plus longtemps. Ce n'est manifestement pas le cas avec lui et c'est pourquoi je fixerais son prix de départ en lui souhaitant bon voyage", a conclu l'ancien international allemand.