Bayern - Lucas Hernandez : "Retrouver progressivement mon rythme"

Le défenseur français du Bayern Munich a disputé l'intégralité de la rencontre face à Paderborn vendredi soir (3-2). Une première étape.

Touché au genou début octobre, Lucas Hernandez avait ensuite été victime d'une lésion au ligament de sa cheville droite lors d'un match de opposant le à l'Olympiacos (2-3). Vendredi, contre le SC Paderborn (3-2), Lucas Hernandez (24 ans) a disputé avec le Bayern Munich son premier match plein depuis son retour de blessure. Au sortir de la rencontre, le Français ne pouvait cacher sa satisfaction face à la presse.

"J'ai la sensation de retrouver progressivement mon rythme"

"Jouer un match en entier me fait beaucoup de bien. Je ne suis certes pas encore à 100 % de mes capacités physiques, mais je me sens de mieux en mieux. J'ai la sensation de retrouver progressivement mon rythme. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas joué quatre-vingt-dix minutes. Même si j'ai ressenti quelques légères douleurs à la fin du match, ma cheville tient bon. Si je continue comme ça, je suis convaincu que je serai au top lors de la dernière ligne droite de la saison", a confié le natif de Marseille.

Satisfait d'avoir effectué son retour, Lucas Hernandez a désormais les yeux rivés sur le prochain rendez-vous des Bavarois : le huitième de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de . "C'est un match capital qui nous attend. Je pense que ce match aller à Londres va être décisif. Nous allons devoir être solides, disciplinés et jouer bien compacts. Il faudra répondre physiquement présent. Nous voulons commettre le moins d'erreurs possible afin de prendre une option en vue de la seconde manche, où nous aurons le soutien de nos supporters et l'intention de sortir un grand match", a ajouté le Champion du monde 2018.