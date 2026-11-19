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La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé la liste des candidats à la présidence pour l'élection qui se tiendra en mars 2027 au Maroc.

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Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle de la Fédération internationale de football a été clos hier, mercredi 18 novembre.

Gianni Infantino, qui brigue sa réélection à la tête de la FIFA, sait désormais qu'il devra venir à bout de deux adversaires pour conserver son poste.

Face à une opposition grandissante, le Suisse devra affronter le Japonais Kozo Tashima, ainsi que le candidat français soutenu par l'UEFA, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football.

La FIFA a confirmé ce jeudi, dans un communiqué officiel, les noms des trois candidats en lice pour la présidence.

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Elle précise qu'à la suite de la convocation de l'élection par le Conseil de la FIFA le 29 avril 2026, le Secrétariat général de la FIFA a reçu les candidatures suivantes, présentées par les associations membres, pour l'élection présidentielle prévue lors du 77e Congrès de la FIFA, à Rabat (Maroc), le 18 mars 2027.

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Les candidats, classés par ordre alphabétique de nom de famille, sont : Philippe Diallo, Gianni Infantino et Kozo Tashima.

Conformément au Règlement de gouvernance de la FIFA, les candidatures ont été transmises à la Commission électorale, chargée de les examiner et de se prononcer sur l'éligibilité des candidats.

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Comme le prévoient les Statuts de la FIFA et le calendrier électoral, les associations membres seront informées des noms des candidats retenus d'ici au 18 février 2027.

L'UEFA relance la bataille pour la présidence

Alors que tout laissait penser qu'Infantino serait réélu sans opposition, la situation a rapidement évolué : l'UEFA a décidé de présenter un candidat face au président sortant, vivement critiqué depuis la Coupe du monde, l'été dernier.

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Les associations nationales européennes représentées au Comité exécutif de l'Union des associations européennes de football (UEFA) et au Conseil de la FIFA ont annoncé leur soutien unanime à la candidature de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, à l'élection à la présidence de la FIFA prévue en mars 2027.

Selon un communiqué officiel publié sur le site de l'UEFA, cette position a été adoptée lors d'une réunion présidée par Aleksander Čeferin, président de l'UEFA, au cours de laquelle les associations ont officiellement invité Diallo à se lancer dans la course et se sont engagées à lui apporter leur plein soutien.

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Philippe Diallo dispose d'une vaste expérience à tous les niveaux du football : il a notamment dirigé l'organisation représentant les clubs professionnels français, siégé au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et œuvré au sein des instances de règlement des litiges de la FIFA.

Diallo a pris la présidence de la Fédération française de football avant de rejoindre le Comité exécutif de l'UEFA en 2023.

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Face à de sérieuses inquiétudes quant à la direction prise par la FIFA, les associations nationales européennes ont appelé à renouer avec l'unité et à renforcer la confiance au sein de la communauté mondiale du football.

Elles ont insisté sur la nécessité pour la FIFA de placer le développement du jeu dans toutes les régions du monde au premier rang de ses priorités, tout en respectant les normes de gouvernance les plus strictes et en travaillant en étroite collaboration avec les associations membres, les confédérations et l'ensemble des acteurs du football.