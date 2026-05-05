Bas Nijhuis fait le point sur l’état de santé de Jan Boskamp

L’arbitre Bas Nijhuis, en pleine rééducation, était l’invité de « Vandaag Inside » lundi soir. Il a récemment échangé avec l’ancien entraîneur et analyste très apprécié Jan Boskamp et a partagé des nouvelles encourageantes.

L’ancien footballeur souffre de plusieurs problèmes de santé, dont trois ont désormais été traités. Seule la polyarthrite rhumatoïde continue de le tourmenter et lui cause des douleurs persistantes. « C’est vraiment nul. J’ai eu quatre problèmes. Trois ont été résolus. Seule la polyarthrite rhumatoïde persiste. C’est vraiment chiant », a récemment déclaré Boskamp lors d’un entretien avec Rijnmond.

L’état de santé de Boskamp sera d’ailleurs évoqué lundi dans le talk-show de SBS6. Le présentateur Wilfred Genee fait remarquer que Nijhuis a récemment déjeuné avec l’ancien entraîneur. « J’ai déjeuné avec Jan cet après-midi (lundi, ndlr), à Lierse. René (Van der Gijp, ndlr) avait déjà dit qu’il n’allait pas bien. Et c’était vraiment le cas. Mais Jan a reçu une injection dans la jambe la semaine dernière. Il sent qu’il reprend des forces. »

Nijhuis a observé que Boskamp (77 ans) retrouvait de l’énergie : « C’était la première fois qu’il conduisait lui-même pendant une demi-heure », précise l’arbitre d’Enschede, absent des terrains depuis plusieurs mois à cause d’une blessure.

L’arbitre célèbre a également partagé une anecdote : « Quand l’entrée avec un peu de salade est arrivée, il a lancé : “Je ne suis pas un lapin.” C’était très drôle », raconte Nijhuis, qui a aussi entendu Boskamp mal prononcer le nom d’un joueur du Feyenoord.

« À un moment, il a évoqué Feyenoord et a dit : “Wannebe”. J’ai sorti mon téléphone pour confirmer qu’il s’agissait bien de Watanabe. C’était touchant, et cela montrait aussi à quel point Jan est apprécié partout », conclut Nijhuis, présent comme invité au bar de l’émission VI.