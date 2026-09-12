Le FC Barcelone travaille à l'amélioration des contrats de plusieurs de ses jeunes joueurs, après le niveau qu'ils ont affiché et les rôles plus importants qu'ils ont obtenus dans l'effectif de l'équipe sous la direction de Hansi Flick, et ce après la clôture du marché des transferts estival.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le FC Barcelone a bouclé 6 recrues de gros calibre lors du marché des transferts estival, en engageant Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus et Joao Cancelo, aux côtés du talentueux Jesse Bisiou.

Avec la clôture du marché des transferts, les mouvements de la direction sportive ne s'arrêtent pas, car le moment est venu d'améliorer les conditions contractuelles des joueurs qui méritent une hausse de salaire, au regard de leur niveau et de leur présence croissante dans l'effectif de l'équipe dirigée par Hansi Flick, tous étant de jeunes joueurs.

Hamza Abdelkarim, âgé de 18 ans, figure parmi les exemples les plus marquants, après avoir démontré durant la préparation de la saison ses capacités d'attaquant de pointe : son salaire et le montant de sa clause libératoire ont été revus à la hausse, en plus d'une prolongation de contrat d'une année supplémentaire, jusqu'en 2030.

Le FC Barcelone entend franchir le même pas avec 4 autres jeunes joueurs qui ont prouvé posséder de grandes capacités, dont deux disposent déjà d'une expérience importante sous la direction de Hansi Flick : Marc Bernal, âgé de 19 ans, et Gerard Martin, âgé de 24 ans.

Bernal est lié au FC Barcelone jusqu'en 2029, et il est déjà entré en discussions avec la direction sportive afin d'améliorer son salaire.

Après sa blessure au genou, le club lui a témoigné son soutien en améliorant son contrat, ce qui a entraîné une augmentation du montant de sa clause libératoire à 500 millions d'euros, avec la promesse de réexaminer le contrat de nouveau s'il affichait un niveau satisfaisant.

Et comme il l'a fait après s'être remis de sa blessure, le moment est désormais venu de conclure le nouveau contrat, Deco ayant déjà pris contact avec son agent, Raul Verdu.

Le FC Barcelone entend également prolonger le contrat de Gerard Martin, lié au club jusqu'en 2028, doté d'une clause libératoire de 100 millions d'euros, et considéré comme un élément essentiel pour Hansi Flick.

Le Barça souhaite le conserver pour des années supplémentaires, tout en augmentant son salaire et le montant de sa clause libératoire, et le joueur a été informé de la volonté du club.

La liste des joueurs dont le club vise à renouveler le contrat comprend aussi Xavi Espart, âgé de 19 ans, qui représente le plus gros pari de Hansi Flick cette saison.

Le joueur a signé en 2025 un contrat courant jusqu'en 2028, mais il avait alors obtenu un salaire et des conditions financières propres à un joueur de l'équipe réserve.

Désormais qu'il dispose d'un numéro en équipe première, il mérite une amélioration de son salaire ; son agent est le même que celui de Ferran Torres, mais le club ne s'attend à aucun problème dans le processus de renouvellement.

Bryan Farinas, âgé de 20 ans, arrive comme dernier nom de la liste : le joueur est lié par un contrat jusqu'en 2028 et il était proche d'un transfert à Gérone, mais Hansi Flick a décidé de le conserver après la blessure de Frenkie de Jong, et il dispose désormais d'un numéro en équipe première.

Farinas perçoit actuellement un salaire de joueur de l'équipe réserve, il faut donc l'ajuster à la hauteur de son rôle important, et il est attendu qu'il signe un contrat jusqu'en 2031.

Le FC Barcelone souhaite également renouveler le contrat de Raphinha, âgé de 29 ans, dont le contrat expire en 2028, comme l'a confirmé le directeur sportif Deco dans des déclarations à la chaîne RAC 1, mais aucune démarche n'a encore débuté au sujet du renouvellement de son contrat.



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