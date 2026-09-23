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Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
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Barcelone sur le coup : un talent algérien dans le viseur de Manchester United

Manchester United vs Tottenham
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M. Mesloub Soares
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Manchester United passe à l'action avec force après la crise Jean-Clair Todibo

Manchester United a ouvert le dossier d'un nouveau talent en France, parmi les noms que le club suit de près, à un moment où l'affaire de JJ Gabriel continue de peser sur les plans du club concernant les jeunes talents montants.

Selon le réseau « TEAMtalk », la cellule de recrutement de Manchester United a mené un travail approfondi pour suivre le Portugais d'origine algérienne Mezian Mesloub, âgé de 16 ans, après qu'il a rapidement attiré l'attention avec l'équipe première du club de Lens.

L'intérêt de United pour Mesloub ne signifie pas que le club a tranché sur le départ de Gabriel, puisque la direction du club travaille toujours à convaincre son jeune talent de rester, mais les responsables des transferts étudient dans le même temps d'autres options en prévision des différents scénarios.

Mesloub est monté en équipe première à Lens la saison dernière, et il a inscrit un but quelques secondes après être entré en jeu comme remplaçant face à Nantes, contribuant ainsi à la victoire de son équipe 1-0 et à la qualification en Ligue des champions.

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Le jeune joueur a continué d'attirer l'attention cette saison, après être devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Lens à disputer la Ligue des champions, et il a laissé une empreinte marquante lors de la victoire face au Slavia Prague sur le score de 3-2, après avoir participé à la construction de deux buts dans les dernières minutes.

Mesloub évolue au poste de milieu offensif et a tendance à occuper l'aile droite, tandis que ses qualités techniques, ses dribbles, ses passes et son niveau dans le dernier tiers ont suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs.

Selon la même source, la course ne se limite pas à Manchester United, puisque les clubs d'Arsenal, Chelsea, Barcelone, du Paris Saint-Germain et de Monaco suivent également le joueur, d'après les rapports circulant au sujet de son avenir.

Le mouvement de Manchester United intervient au moment où le club tente de gérer la situation de Gabriel, qui a demandé l'annulation de son enregistrement avec l'équipe, ce qui a poussé la direction à agir sur deux fronts parallèles : tenter de conserver le talent anglais et surveiller d'autres noms sur le marché des jeunes joueurs.

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