Le FC Barcelone attend avec impatience l'évolution de la situation concernant l'avenir de son ancien ailier Abdessamad Ezzalzouli, 24 ans, après la montée de l'intérêt anglais pour la star du Real Betis. Le club catalan pourrait ainsi engranger d'importants bénéfices financiers pouvant atteindre 19,5 millions d'euros lors de tout transfert éventuel cet été.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Aston Villa et Newcastle United cherchent activement à recruter l'ailier marocain, qui a repris les entraînements de préparation du Betis pour la nouvelle saison lundi dernier, malgré la volonté du club andalou de maintenir une clause libératoire de 60 millions d'euros afin d'empêcher son départ.

Le FC Barcelone conserve 20 % de toute future vente d'Ezzalzouli, ce qui signifie qu'il percevrait 12 millions d'euros supplémentaires si le Betis s'en tient au prix demandé, portant le total des recettes du Blaugrana provenant du joueur à 19,5 millions d'euros, comparé aux 7,5 millions d'euros seulement que le Betis avait déboursés pour l'enrôler.

Le FC Barcelone détenait initialement 50 % des droits du joueur marocain, mais le Betis a par la suite acquis 30 % supplémentaires dans le cadre d'un accord facilitant le transfert de Vitor Roque à Palmeiras, ne laissant plus au club catalan que 20 % des droits du Marocain.

L'intérêt anglais pour Ezzalzouli intervient dans un contexte de grande capacité financière pour les deux clubs, Aston Villa ayant réalisé d'énormes profits grâce à la vente de Morgan Rogers à Chelsea pour 137 millions de livres sterling, tandis que Newcastle a engrangé des sommes considérables issues des transferts de Sandro Tonali à Tottenham (108 millions de livres) et d'Anthony Gordon à Barcelone (70 millions de livres plus 10 millions de bonus).

Ezzalzouli a réalisé une saison exceptionnelle avec le Real Betis la saison dernière, inscrivant 15 buts et délivrant 10 passes décisives, ce qui a attiré sur lui les regards des grands clubs, tandis que le FC Barcelone surveille de près toute rentrée d'argent potentielle afin de renforcer son activité sur le marché des transferts estival actuel, au milieu de sa crise financière persistante.