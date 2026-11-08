Barcelone, son terrain d'expérimentation favori : Julian Alvarez poursuit le supplice

Le Barça a encaissé un coup précoce lors de son choc très attendu face à l'Atlético de Madrid, les locaux ayant réussi à faire trembler les filets et à ouvrir le score au stade Metropolitano, dans le cadre de la 12e journée de Liga, un début électrisant qui a enflammé l'atmosphère de la rencontre.

Le but est venu de Giuliano Simeone, qui a profité d'une passe précise de son compatriote argentin Julián Álvarez, pour traduire le départ canon de l'Atlético de Madrid en une avance précoce.

L'action a débuté par un centre au ras du sol envoyé par Álvarez dans la surface de réparation, avant que Giuliano Simeone ne surgisse de l'arrière à très grande vitesse et n'expédie le ballon au fond des filets, au milieu de la joie des supporters de l'Atlético de Madrid qui ont célébré l'avance de leur équipe.

Après ce but, le quotidien espagnol « As » a mis en lumière les statistiques remarquables de Julián Álvarez face au Barça, soulignant que le club catalan constitue l'adversaire préféré de l'attaquant argentin.

Le journal a indiqué : « Julián Álvarez a contribué à sept buts face au Barça en 10 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de l'Atlético de Madrid, après avoir inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives, soit le plus grand nombre de contributions offensives de sa part face à n'importe quel autre adversaire. »

Le réseau de statistiques Opta a dévoilé la liste des équipes face auxquelles Julián Álvarez a le plus contribué à marquer des buts sous le maillot de l'Atlético de Madrid, toutes compétitions confondues, le Barça arrivant en tête de la liste avec 7 contributions offensives, soit 4 buts et 3 passes décisives.

Tottenham et le Real Madrid arrivent en deuxième position avec 5 contributions chacun ; Álvarez a en effet inscrit 3 buts et délivré deux passes décisives face au club anglais, tandis qu'il a marqué 4 buts et offert une passe décisive face au club madrilène.

La liste comprenait également Valladolid, le Real Betis et le Rayo Vallecano, avec 4 contributions offensives face à chaque équipe ; il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive face à Valladolid, inscrit deux buts et offert deux passes décisives face au Real Betis, tandis qu'il a marqué 4 buts dans les filets du Rayo Vallecano.