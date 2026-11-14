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Le FC Barcelone a obtenu un apport financier de 300 millions d’euros pour poursuivre la transformation de son stade emblématique. Le club catalan a finalisé une nouvelle émission obligataire afin de garantir l’achèvement de la rénovation du Camp Nou, qui deviendra ainsi le plus grand stade d’Europe.

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Une importante source de financement obtenue

Le FC Barcelone a finalisé avec succès une émission obligataire de 300 millions d’euros pour financer son ambitieux projet de stade. Cette opération financière doit servir précisément à achever les travaux de rénovation du Camp Nou.

La Commission nationale des marchés financiers (CNMV) a donné son feu vert officiel avant l’annonce de l’opération. Cette autorisation réglementaire permet au FC Barcelone de poursuivre les travaux sans retard.

Un partenariat financier stratégique à l’échelle internationale

Pour mener à bien cette opération de grande ampleur, le FC Barcelone s’est associé à des acteurs majeurs du secteur afin d’obtenir les fonds nécessaires. Goldman Sachs a été le seul établissement chargé du placement de l’émission.

Cette opération montre l’ampleur des investissements nécessaires pour achever la rénovation du stade. Ces 300 millions d’euros permettront de poursuivre sans interruption les travaux destinés à transformer le Camp Nou en stade entièrement modernisé.

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Vers le plus grand stade d’Europe

Le projet du Camp Nou reste la pièce maîtresse du programme plus vaste Espai Barça. Le club a indiqué que ce financement spécifique était essentiel pour concrétiser sa vision des infrastructures autour du stade.

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Une fois la rénovation achevée, le stade deviendra le stade de football disposant de la plus grande capacité en Europe. Cette capacité record constitue un élément majeur de la stratégie à long terme du club.

Priorité aux espaces haut de gamme et à l’accueil

Les nouveaux fonds permettront d’achever les aménagements intérieurs du stade. Le Camp Nou rénové accordera notamment une large place aux espaces haut de gamme et aux services d’accueil.

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Ces aménagements doivent transformer l’expérience des supporters les jours de match. Après l’émission obligataire de 300 millions d’euros, l’achèvement de ces travaux reste la priorité immédiate du club.