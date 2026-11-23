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Les hauts responsables de Barcelone, qu'il s'agisse de Joan Laporta, de Deco ou de Hansi Flick, continuent de tenir publiquement un discours positif au sujet d'Alejandro Balde.

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Tous trois s'accordent à dire que Balde représente l'un des actifs importants du club catalan, et lui ont apporté leur soutien afin qu'il retrouve son niveau d'antan.

Selon le quotidien Sport, le départ de Balde est déjà acté en interne, mais Barcelone gère le dossier avec une grande prudence afin de ne pas faire baisser sa valeur marchande.

Barcelone ne prendra pas l'initiative de proposer Balde en prêt ou à la vente, mais le club a fait savoir à son entourage qu'il était disposé à lui ouvrir la porte, une issue qu'il juge nécessaire pour toutes les parties.

La direction barcelonaise suit la même stratégie que celle adoptée avec Ferran Torres l'été dernier. L'attaquant n'a jamais été informé qu'il était sur le marché, mais certains détails ont fini par le convaincre de partir.

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Ferran Torres ne faisait pas partie des options prioritaires de l'équipe type et n'avait reçu aucune offre de prolongation. Le club lui avait en outre fait comprendre dès le départ qu'il était prêt à écouter les bonnes offres si elles arrivaient.

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La situation est très similaire, mais l'affaire est désormais plus urgente, car les chances de Balde d'obtenir du temps de jeu dans le projet actuel sont devenues nulles, et parce que tout le monde sait que son départ constitue une étape essentielle pour permettre au club d'aborder le mercato en toute confiance et de recruter deux joueurs.

Le club catalan soutient publiquement Balde, en attendant qu'il demande lui-même à partir. Barcelone attend actuellement que l'agent du joueur, Jorge Mendes, lui indique la manière la plus appropriée de finaliser le départ de Balde en janvier prochain.

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L'agent avait écouté les arguments du club durant l'été et, en août, il était pleinement convaincu que Balde n'était plus un joueur stratégique dans les plans de Flick, mais son départ a été bloqué car le joueur lui-même ne voulait pas écouter les offres.

Désormais, Mendes a fait comprendre au joueur qu'il était préférable pour lui de chercher une nouvelle destination afin que sa carrière ne régresse pas. C'est pourquoi il s'est rendu à Barcelone la semaine dernière pour rencontrer Balde et des membres de sa famille.

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Il ne s'est pas contenté de lui conseiller de partir : il a également évoqué avec lui les options susceptibles d'arriver de Premier League et d'Italie, afin de trouver une destination adaptée.

Comme lors de précédentes occasions, la décision finale reviendra à Balde, qui devra informer Barcelone de son souhait de partir, une étape indispensable pour obtenir le feu vert lui permettant de se positionner sur le mercato d'hiver.

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Il est possible que les intérêts du latéral ne coïncident pas avec ceux du club catalan. La priorité pour Barcelone est de conclure une vente définitive en janvier, et le club estime que la Premier League pourrait offrir une opportunité intéressante, d'autant que Manchester United et Chelsea recherchent précisément un latéral gauche.

Des offres de prêt avec option d'achat arriveront également. Ces formules sont moins attrayantes pour le club en matière de marge sous le plafond salarial, mais elles pourraient mieux convenir à Balde sur le plan sportif.

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La Juventus figure en tête des clubs intéressés par le joueur, le club italien cherchant à le convaincre de le rejoindre.

Pour Barcelone, le départ de Balde permettrait d'économiser environ 6 millions d'euros, soit le total de son salaire jusqu'au 30 juin, une somme loin d'être négligeable alors que le club cherche à se positionner sur le mercato d'hiver.

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Mais conclure une vente définitive serait capital, car Balde est issu du centre de formation du club : le montant de la vente serait donc intégralement comptabilisé comme bénéfice net.

Barcelone estime la valeur de Balde à environ 40 millions d'euros, mais serait prêt à négocier le montant final, étant donné que le contrat du joueur court jusqu'en 2028. Le vendre l'été serait en revanche plus risqué sur le plan économique.

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Il existe une volonté de boucler l'opération rapidement, même si les dirigeants barcelonais savent que le départ du joueur est quasiment acquis, d'après ce que Mendes a fait savoir au club ces dernières semaines.

La formule de son départ déterminera en grande partie la nature des opérations que Barcelone pourra réaliser en janvier pour renforcer un effectif qui a clairement besoin de renforts en défense.