Barcelone renonce soudainement au transfert de Lautaro Martinez !

Le transfert de Julian Alvarez au Barça étant devenu impossible à 99 %, la direction blaugrana a été contrainte d'élargir son champ de recherche pour un nouvel attaquant, plaçant un nom de poids sur la table : le capitaine de l'Inter Milan, Lautaro Martinez.

Le nom de la star argentine s'est de nouveau retrouvé associé au Camp Nou, alors que le Barça recherche activement une alternative au poste d'avant-centre pur. Mais ce rêve s'est rapidement heurté au mur solide de l'Inter Milan.

Selon des informations rapportées par le journaliste fiable Matteo Moretto, le Barça s'est effectivement renseigné sur la situation de Lautaro Martinez, mais cet intérêt n'a débouché sur rien de concret et s'est arrêté aux limites d'une simple prise de contact initiale, sans entamer de négociations officielles.

Cet arrêt n'a rien de surprenant, compte tenu du statut de Lautaro au sein des Nerazzurri. À 28 ans, l'Argentin n'est pas un simple attaquant disponible sur le marché : il est le capitaine de l'équipe, son pilier fondamental et l'un des piliers les plus importants du projet sportif à Milan. Aucun signe ne laisse penser que l'Inter serait prêt à se séparer de sa star.

La prise de renseignements du Barça au sujet de Lautaro s'inscrit dans une série de démarches intensives menées par le club pour compenser le revers du dossier Alvarez, qui était la cible principale du directeur sportif Deco et de l'entraîneur Hansi Flick, avant que l'Atletico Madrid ne ferme définitivement la porte avec une clause libératoire de 490 millions d'euros.

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Dans le cadre de sa recherche d'alternatives, le Barça a sondé de nombreux attaquants. Le nom de Georges Mikautadze, attaquant de Villarreal, ressort comme l'une des options privilégiées de Deco, même si des interrogations subsistent quant à l'adhésion de Flick à cette opération.

Le nom d'Ayoze Perez a également été évoqué comme une alternative moins coûteuse, mais cette option a rapidement reculé, Moretto lui-même ayant confirmé que l'attaquant espagnol n'est pas une piste actuellement envisagée par les Blaugrana.

Bien que Lautaro Martinez, avec sa qualité éprouvée, son expérience dans les grandes compétitions et sa personnalité de leader, apporterait immédiatement beaucoup à l'attaque du Barça, la réalité confirme qu'il existe une différence essentielle entre le simple fait de se renseigner sur un joueur et la volonté acharnée de le recruter, ce qui ne s'est pas encore produit dans le dossier du capitaine de l'Inter Milan.