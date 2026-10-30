Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, semble ouvert à un éventuel transfert au Barça, malgré la déception qu'il a connue l'été dernier, lorsque Hansi Flick, l'entraîneur du club catalan, n'a pas approuvé son recrutement, le défenseur italien restant ainsi dans la liste des centres d'intérêt de Deco, le directeur sportif du club.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Alessandro Bastoni (27 ans) était la première option pour renforcer l'axe défensif la saison dernière, la commission sportive ayant convenu en janvier de la nécessité de recruter un défenseur expérimenté, de préférence gaucher, ce qui a conduit Deco à travailler sur la finalisation de l'opération.

Deco est parvenu à trouver un accord avec Bastoni s'étendant jusqu'en 2031, mais sa concrétisation était conditionnée à l'obtention de l'aval final de Flick.

À l'approche du mois de mai, Hansi n'a pas été convaincu par l'opération, après avoir repositionné Gerard Martín dans l'axe défensif, et il en est venu à privilégier le renforcement d'autres postes avant de recruter un nouveau défenseur.

Cinq mois plus tard, le Barça s'est de nouveau mis en quête d'un défenseur central, et Bastoni figure toujours sur la liste des noms étudiés par Deco. Cependant, au vu de ce qui s'est passé auparavant, une question se pose quant à la position du défenseur de l'Inter Milan face à l'intérêt catalan.

Le défenseur italien ne ferme la porte à aucune possibilité ; au contraire, Bastoni restera toujours ouvert à écouter un éventuel appel du Barça, selon ce qu'a confirmé le journal espagnol.

Malgré cela, l'été dernier s'est terminé par une grande déception pour Bastoni, qui s'est senti profondément blessé par ce qui s'est passé. Alessandro était en effet extrêmement enthousiaste à l'idée de rejoindre le projet du Barça, mais sa déception a été immense après que l'opération n'a pas abouti, car personne n'aime apprendre que l'entraîneur l'a écarté de ses plans.

Cela étant, Bastoni est conscient que, si le Barça veut le recruter, il devra prouver le sérieux de sa démarche, d'autant plus que le défenseur italien se sent heureux à l'Inter Milan, où il porte cette saison le brassard de capitaine au sein du groupe des capitaines de l'équipe.

Bastoni est par ailleurs concentré sur son parcours avec son club, et estime évoluer dans l'un des plus grands clubs d'Europe.

Bastoni est lié à l'Inter Milan par un contrat courant jusqu'en 2028, et perçoit l'un des salaires les plus élevés de l'effectif, en plus de bénéficier d'un atout supplémentaire : le fait de considérer l'Inter Milan comme sa maison.

De ce fait, si Bastoni décide de franchir le pas d'un transfert au Barça, il aura tiré une leçon de l'expérience précédente, car il a besoin de s'assurer qu'il représente une priorité pour le club, non seulement pour Deco, qui a toujours tenu à le lui faire sentir, mais aussi pour Hansi Flick.

C'est pourquoi le défenseur italien souhaite s'entretenir d'abord avec l'entraîneur allemand, et l'écouter directement afin de connaître sa véritable position sur son recrutement.