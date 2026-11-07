Le Barça a bouclé sa préparation en vue du choc très attendu face à l'Atlético de Madrid, avec des signaux positifs concernant le retour de certains éléments blessés, alors que Hansi Flick attend l'ultime test de ses défenseurs Eric García et Andreas Christensen, avant de trancher sur leur participation au sommet prévu au stade Metropolitano.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté que le Barça a disputé ce samedi sa dernière séance d'entraînement en préparation de la rencontre face à l'Atlético de Madrid, un entraînement marqué par la participation d'Eric García et d'Andreas Christensen, après que les deux joueurs ont montré une bonne guérison des blessures qui les avaient éloignés de l'équipe.

Les deux défenseurs devraient passer un ultime test afin de déterminer leur état de forme physique, avant que Flick ne décide de la possibilité de les intégrer à la liste du match, compte tenu de l'importance de la rencontre et du besoin de l'équipe en options supplémentaires en défense.

En revanche, le Barça sera privé des services de cinq joueurs : Rodri, Jules Koundé, Dani Olmo, Xavi Espart et Roony Bardghji, qui poursuivent leurs programmes de rééducation loin des entraînements collectifs.

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Les prévisions indiquent un possible retour du trio Rodri, Koundé et Olmo à l'issue de la trêve internationale, tandis que Xavi Espart, formé à l'académie du club, est attendu au début de l'année prochaine, alors que le joueur suédois Roony Bardghji aura besoin d'une période plus longue pour se rétablir et retrouver sa forme.

La séance d'entraînement a également été marquée par le recours à plusieurs jeunes talents, Flick ayant intégré Álex Campos, Ibrima Toncara et Max Bonfill aux entraînements de l'équipe première, aux côtés de Hamza Abdelkarim.

En revanche, Guillem Víctor et Oriol Gorín étaient absents des entraînements, après qu'il a été décidé de les intégrer à l'équipe réserve du Barça en préparation de la rencontre face à Manresa.

La rencontre revêt une importance exceptionnelle pour le Barça, qui cherche à prendre sa revanche face à l'Atlético de Madrid, après l'élimination douloureuse subie la saison dernière contre lui en Coupe du Roi d'Espagne et en Ligue des champions.

Les ambitions du club catalan ne se limitent pas à prendre sa revanche sur son rival madrilène, puisqu'il aspire également à engranger les trois points et à conserver la tête du championnat espagnol, avant d'entrer dans la trêve internationale.

Selon Mundo Deportivo, le Barça annoncera sa liste définitive pour le match demain, l'équipe devant se rendre dans la capitale espagnole sous la houlette du président du club, Joan Laporta.

Les internationaux espagnols Joan García, Pau Cubarsí, Pedri, Fermín López et Lamine Yamal devraient rester dans la capitale espagnole, afin de rejoindre le rassemblement de la sélection espagnole lundi prochain.