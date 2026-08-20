Il semble que le rêve d'un transfert de l'attaquant argentin Julian Alvarez au Barça soit repoussé, du moins jusqu'à nouvel ordre, ce qui pousse les Blaugrana à activer leur plan B pour sécuriser le poste le plus important dans l'effectif de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Le journaliste David Sanchez, sur les ondes de la « Radio Marca », a révélé une manœuvre secrète dans les coulisses du Camp Nou, après qu'il s'est confirmé qu'un recrutement de l'attaquant de l'Atlético Madrid était impossible cet été.

La direction des Rojiblancos refuse catégoriquement l'idée de se séparer de l'un de ses meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur de tous, ce qui a contraint le directeur sportif Deco à chercher des solutions réalistes depuis un certain temps.

Une demande claire de Flick

La demande de l'entraîneur allemand Hansi Flick à la direction a été franche et directe : un nouvel avant-centre pur, un numéro 9, pour compléter le dispositif. Il estime en effet que l'équipe a un besoin urgent d'un attaquant buteur capable d'apporter des dimensions offensives différentes et de marquer des buts en continu, en particulier lors d'une saison où le club aspire à une lutte acharnée pour tous les titres.

Le dilemme du Barça réside dans le fait que ses cibles principales sont des noms de tout premier plan, dont les clubs n'ont pas l'intention de se défaire facilement, et à l'approche de la fermeture du marché des transferts, les options se sont considérablement réduites pour la direction de Laporta.

Ayoze Perez, le nom surprise

C'est ici qu'un nom surprise a émergé comme alternative possible et séduisante, celui de l'international espagnol Ayoze Perez, attaquant de Villarreal, selon les informations rapportées par David Sanchez. Il s'agit d'une option qui suscite une grande admiration chez Hansi Flick, lequel connaît bien ses qualités et croit en sa capacité à s'adapter rapidement au style de jeu des Blaugrana, grâce à sa vivacité, sa grande expérience et sa faculté à évoluer à plusieurs postes offensifs, et pas uniquement comme avant-centre pur.

Ayoze est âgé de 32 ans, dispose d'une vaste expérience au plus haut niveau et est lié par un contrat avec Villarreal jusqu'en 2028. Bien que le club du Sous-marin jaune réclame une somme importante pour s'en séparer, sa situation contractuelle ne constituera pas un obstacle à la conclusion de l'affaire.

La clause libératoire de son contrat s'élève à environ 30 millions d'euros, un chiffre négociable et susceptible d'être revu à la baisse si les deux clubs entrent en négociations directes.

Selon les informations de David Sanchez, le joueur lui-même est tout à fait ouvert à cette démarche, et si le Barça décide d'agir officiellement et de contacter Villarreal, Ayoze Perez fera tout son possible pour réaliser son rêve et porter le maillot des Blaugrana cet été.