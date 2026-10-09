Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cairo-Egypt-South-Africa-MatchAFP
Traduit par

Barcelone prive l'Égypte de Hamza Abdel Karim pour la CAN des moins de 20 ans

LaLiga
FC Barcelone
H. Abdelkarim
Égypte U20
Espagne
Égypte

Les inquiétudes de l'Égypte s'intensifient avant la Coupe du monde des jeunes

L'avenir du jeune espoir Hamza Abdelkarim, attaquant du Barça, sur la scène internationale commence à susciter une certaine incertitude en Égypte.

Ahmed Raouf, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte des jeunes, a reconnu qu'il estime que la participation de Hamza à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans, prévue au Ghana en février 2027, paraît très difficile.

Pour autant, le technicien égyptien espère toujours pouvoir faire appel au joueur du Barça lors de la Coupe du monde des jeunes.

Le journal Sport a indiqué que le Barça ne permettra pas à Hamza Abdelkarim de rejoindre les jeunes de l'Égypte en février, le joueur lui-même ne souhaitant pas interrompre le rythme de sa progression avec l'équipe première.

Dans des déclarations faites à l'émission Hona Al Qahira, sur la chaîne On Sport, et rapportées par le site FilGoal, Ahmed Raouf a évoqué avec une relative clarté les chances de faire appel à Hamza Abdelkarim.

Le sélectionneur des jeunes de l'Égypte a déclaré : « Il est peu probable que Hamza Abdelkarim participe à la Coupe d'Afrique des nations 2027, mais nous aspirons à faire appel à lui lors de la Coupe du monde des jeunes. »

La Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans doit se tenir en février, en même temps que les compétitions de clubs, ce qui pourrait compliquer la participation du joueur au tournoi.

Jusqu'à présent, Raouf n'a pas précisé les raisons exactes qui l'ont conduit à considérer la participation de Hamza comme peu probable, et aucune confirmation officielle n'a été émise par le Barça à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte des jeunes espère toujours récupérer les services de l'attaquant lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google