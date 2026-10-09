L'avenir du jeune espoir Hamza Abdelkarim, attaquant du Barça, sur la scène internationale commence à susciter une certaine incertitude en Égypte.

Ahmed Raouf, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte des jeunes, a reconnu qu'il estime que la participation de Hamza à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans, prévue au Ghana en février 2027, paraît très difficile.

Pour autant, le technicien égyptien espère toujours pouvoir faire appel au joueur du Barça lors de la Coupe du monde des jeunes.

Le journal Sport a indiqué que le Barça ne permettra pas à Hamza Abdelkarim de rejoindre les jeunes de l'Égypte en février, le joueur lui-même ne souhaitant pas interrompre le rythme de sa progression avec l'équipe première.

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Dans des déclarations faites à l'émission Hona Al Qahira, sur la chaîne On Sport, et rapportées par le site FilGoal, Ahmed Raouf a évoqué avec une relative clarté les chances de faire appel à Hamza Abdelkarim.

Le sélectionneur des jeunes de l'Égypte a déclaré : « Il est peu probable que Hamza Abdelkarim participe à la Coupe d'Afrique des nations 2027, mais nous aspirons à faire appel à lui lors de la Coupe du monde des jeunes. »

La Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans doit se tenir en février, en même temps que les compétitions de clubs, ce qui pourrait compliquer la participation du joueur au tournoi.

Jusqu'à présent, Raouf n'a pas précisé les raisons exactes qui l'ont conduit à considérer la participation de Hamza comme peu probable, et aucune confirmation officielle n'a été émise par le Barça à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte des jeunes espère toujours récupérer les services de l'attaquant lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans.