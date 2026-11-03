Barcelone présent dans la performance de Ruiz, Villarreal signe un chiffre catastrophique

La star espagnole Fabian Ruiz a inscrit son nom à côté d'un chiffre exceptionnel après sa prestation étincelante ce mardi soir face à Villarreal, menant son équipe le Paris Saint-Germain à écraser le « sous-marin jaune » sur le score de six buts à zéro, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Fabian Ruiz a marqué deux buts face à Villarreal, le premier pour lui et le quatrième pour Paris à la 17e minute, avant de revenir en début de seconde période pour apposer son empreinte sur le cinquième but de l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique, à la 55e minute.

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Ruiz devient ainsi le deuxième joueur espagnol à inscrire un doublé contre une autre équipe espagnole dans l'histoire de la Ligue des champions.

Selon les statistiques de « MisterChip », cet exploit n'avait été réalisé qu'une seule fois, lorsque Miguel Ángel Angulo, joueur de Valence, avait marqué deux buts dans les cages du Barça lors de la victoire 4-1 en demi-finale retour de la compétition le 2 mai 2000.

De son côté, Villarreal entre dans un registre négatif après être devenu la première équipe espagnole à perdre avec six buts d'écart sur son terrain dans un match de Ligue des champions, ce qui n'était arrivé qu'au Deportivo La Corogne, tombé avec cinq buts d'écart face à Monaco (5-0) le 8 décembre 2004.

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