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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
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Barcelone passe à l'action pour s'offrir un champion du monde : une nouvelle recrue en vue

FC Barcelone
Tottenham
P. Porro
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L'Espagnol Pedro Porro, arrière droit du club anglais de Tottenham Hotspur, est entré dans le radar du FC Barcelone, après que des rapports ont révélé la volonté du président du club Joan Laporta de le recruter afin de renforcer la ligne défensive de l'équipe, dirigée par l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Le podcast « Barca Reservat », présenté par les experts du Barça Xavi Campos et Laia Tudel, a indiqué que le club catalan étudie la possibilité d'engager Porro, âgé de 27 ans, afin de profiter de ses qualités défensives et offensives, ainsi que de la complicité qui le lie à son compatriote Lamine Yamal depuis leur participation commune à la Coupe du monde.

Selon les rapports, la présence de Porro aux côtés de Yamal pourrait donner au flanc droit du Barça une force supplémentaire, compte tenu de l'entente apparue entre les deux joueurs lors de leur participation avec la sélection espagnole.

De plus, la situation de Tottenham en Premier League, où le club occupe la quatorzième place, pourrait faire du départ de l'arrière espagnol une option envisageable.

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Une condition financière freine l'opération

Porro avait rejoint Tottenham à l'été 2023 en provenance du Sporting Lisbonne, au Portugal, contre 40 millions d'euros, tandis que sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 45 millions d'euros, selon le site « Transfermarkt ».

Mais la conclusion de l'opération ne sera pas facile pour le Barça, car le club a besoin de vendre certains de ses joueurs durant le mercato hivernal afin de dégager les moyens financiers nécessaires au recrutement du défenseur espagnol.

Des sources bien informées au sein du Barça indiquent que le Français Jules Koundé pourrait figurer parmi les noms pressentis pour un départ, le club ayant besoin de réorganiser ses options défensives, après avoir souffert d'absences notables en raison des blessures d'Eric García, de Xavi Espart, d'Andreas Christensen et de Koundé.

Ces possibles mouvements du Barça pour renforcer sa défense interviennent après sa défaite face au Real Madrid lors du Clásico, qui a vu la première défaite de l'équipe catalane cette saison.

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