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Le FC Barcelone souhaite sécuriser le contrat de l'un des tout derniers talents prometteurs issus de l'académie de la Masia, après qu'il a confirmé sa place au sein de l'effectif de l'équipe première.

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Le journal Sport, citant Radio Marca, a rapporté que Brian Fariñas prolongera son contrat avec le club catalan, après les échanges menés par le directeur sportif Deco avec les représentants du joueur au cours des dernières semaines.

Les deux parties sont parvenues à un accord de principe pour prolonger le contrat, qui expire actuellement en 2028, et il est prévu, sauf changement de dernière minute, qu'il s'étende jusqu'en 2031.

La volonté du club catalan d'améliorer les conditions du joueur remonte à la fin du mois d'août dernier, lorsque la direction sportive a décidé d'intégrer Fariñas au groupe de l'équipe première et de lui attribuer un numéro parmi les joueurs de l'effectif professionnel.

Depuis lors, les négociations ont débuté, mais elles se sont particulièrement intensifiées fin octobre dernier, en même temps que sa première apparition officielle sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick.

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La direction sportive a agi rapidement pour modifier le contrat du joueur en adéquation avec sa nouvelle réalité sportive. Son éclosion a été l'une des bonnes nouvelles des dernières semaines, et ses premières participations ont convaincu le staff technique.

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Pour cette raison, le Barça estime nécessaire d'améliorer les conditions financières du joueur, tout en renforçant sa protection contractuelle. Jusqu'à présent, Fariñas ne disposait que d'une clause libératoire d'une valeur de 15 millions d'euros, un montant très faible pour un joueur qui a commencé à obtenir un rôle de premier plan au sein de l'équipe première.

L'entente entre les deux parties est parvenue à un stade très avancé, et il ne reste que quelques petits détails à régler.

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L'offre prévoit une prolongation du contrat jusqu'en 2031 et, bien que la possibilité d'une signature pour une saison de moins ait été évoquée, cette dernière option est désormais quasi définitivement écartée.

Les échanges devraient s'intensifier de nouveau dès la fin de la trêve internationale, afin de finaliser l'accord de manière définitive.

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L'objectif est de régler les derniers détails et d'annoncer la prolongation du contrat, ce qui permettrait au Barça d'assurer le maintien de l'un des jeunes talents les plus prometteurs de son effectif.

L'ascension de Fariñas a été remarquablement rapide, malgré un début de saison difficile. Le joueur originaire de la ville de Benicarló n'avait pas disputé la moindre minute en match officiel avec l'équipe première cette saison, jusqu'à sa première apparition face à Alavés le 31 octobre dernier.

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Depuis lors, Flick lui a donné l'occasion de poursuivre, au point de lui faire confiance comme titulaire lors des trois derniers matchs du Barça, face au Deportivo Alavés, puis à l'Atlético Madrid sur la pelouse du Metropolitano, et enfin face à Aston Villa en Ligue des champions.

Sa première titularisation face à Alavés au Spotify Camp Nou a constitué le premier grand pas de sa carrière, que le club souhaite désormais consolider par la prolongation de son contrat.

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Fariñas avait rejoint l'académie du Barça en provenance de Villarreal, et il a réussi à gagner la confiance de Flick, devenant ainsi le 14e joueur formé à l'académie du club à qui l'entraîneur allemand offre l'occasion d'apparaître avec l'équipe première.