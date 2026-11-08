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Chicago Fire FC v Orlando City SCGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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Barcelone ou Atlético Madrid ? Griezmann dévoile sa préférence avant le choc de la Liga

Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
A. Griezmann
Espagne
France

Le joueur français a porté les maillots blaugrana et des Merengues

Antoine Griezmann a de nouveau affirmé son attachement à l'Atlético Madrid, malgré son transfert à l'Orlando City américain, après être apparu à l'issue du dernier match de son équipe lors de la saison régulière du championnat américain, en compagnie de son fils cadet, tous deux vêtus du maillot rouge et blanc du club espagnol.

L'apparition de la star française, quelques heures avant le choc attendu ce dimanche entre l'Atlético Madrid et le Barça en Liga, est venue confirmer la persistance de son attachement au club où il a passé de longues années et dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire avec 211 buts toutes compétitions confondues.

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08 nov. 2026

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Griezmann avait rejoint l'Atlético Madrid en provenance de la Real Sociedad à l'été 2014, et y était resté jusqu'à l'été 2019, lorsqu'il a été transféré au Barça pour 120 millions d'euros.

La star française a passé deux saisons avec le club catalan, avant de revenir à l'Atlético sous forme de prêt en septembre 2021, puis d'y être transféré définitivement à l'été 2023, et d'y rester jusqu'à son départ pour les États-Unis à l'été 2026.

Durant sa période au Barça, Griezmann a disputé 102 matches officiels et inscrit 35 buts, et a remporté avec lui la Coupe du Roi lors de la saison 2020-2021.

Le champion du monde 2018 a livré un début puissant avec son équipe américaine, et a contribué à sa qualification pour les phases éliminatoires du championnat, après avoir inscrit 14 buts et délivré 8 passes décisives en 18 matches.

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