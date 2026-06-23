Barcelone manigance avec Álvarez : l’Atlético confronté à un plan « sournois » ourdi par l’un des siens !

L'Atlético de Madrid se trouve dans une situation délicate concernant le dossier Julian Álvarez. Le club colchonero est confronté à une stratégie « sournoise » que le FC Barcelone a déjà parfaitement maîtrisée par le passé, d'autant plus que l'homme ayant conçu cette manœuvre, et en ayant constaté l'efficacité avec Robert Lewandowski, évolue aujourd'hui dans l'effectif catalan.

Selon le quotidien espagnol Marca, le Barça espère reproduire le scénario Lewandowski avec Álvarez, après les déclarations fracassantes de l’attaquant argentin annonçant son désir de quitter l’Atlético, une tactique que le club catalan avait déjà employée pour arracher la star polonaise au Bayern Munich en 2022.

«Mon parcours est terminé»

Le 30 mai 2022, l’avant-centre polonais avait tonné : « Je n’apprécie pas cette situation. Mon parcours avec le Bayern Munich est terminé. Je ne vois aucune possibilité de poursuivre ma carrière ici. La meilleure solution est de partir. » Des propos qui ont rapidement porté leurs fruits.

Les discussions entre le Barça et le Bayern s’étaient alors accélérées, et seulement deux mois plus tard, l’avant-centre polonais était présenté comme nouvelle recrue « Blaugrana » pour 50 millions d’euros, un transfert conclu grâce à ses propres déclarations.

L’homme qui détient le secret

Aujourd’hui, le Barça est convaincu que les déclarations d’Alvarez auront le même effet, d’autant que l’Atlético compte dans ses rangs un directeur sportif, Mateo Alemany, familier de ce type de dossiers au Camp Nou puisqu’il a contribué à la venue de Lewandowski en 2022.

Ce dirigeant se retrouve dans une position délicate : c’est lui qui, alors qu’il était encore à Barcelone, a orchestré le recrutement de Lewandowski, et il se retrouve aujourd’hui à défendre les intérêts de l’Atlético face au club catalan.

L'Atlético accuse Barcelone d'avoir exercé des pressions

L’Atlético, par la voix de ses dirigeants, a fait part de son profond mécontentement, accusant le club catalan de avoir exercé une pression indue sur l’Argentin afin d’obtenir ces déclarations, en violation des principes du fair-play.

Alors que la tension monte entre les deux clubs, la balle est désormais dans le camp de l’Atlético, qui subit une double pression : la volonté affichée du joueur de partir et la détermination de Barcelone à le recruter à tout prix. Pourtant, dans ses rangs, le club madrilène possède un homme qui connaît par avance l’issue de ce jeu, car c’est lui qui en a fixé les règles.