Barcelone, l’arrivée de Rodri officialisée : les chiffres

Le Barcelone a officialisé le coup Rodri, après avoir trouvé un accord avec Manchester City pour ramener le néo-champion du monde en Espagne. L’opération a atteint 76,5 millions d’euros et a conduit le milieu de terrain à signer jusqu’en 2030, avec les Citizens prêts à le remplacer par Ayyoub Bouaddi, en provenance de Lille.





LES CHIFFRES - L’accord avec Manchester City prévoit une première partie de 60 millions, à laquelle s’ajoutent 11,5 millions de bonus considérés comme facilement atteignables par les deux clubs. Les 5 millions d’euros supplémentaires dépendront en revanche des performances individuelles du milieu de terrain et des résultats obtenus par Barcelone pendant la saison. Si toutes les variables prévues sont activées, l’encaissement de City atteindra donc un total de 76,5 millions.





LE CONTRAT - La situation contractuelle de Rodri a pesé sur les négociations. Le capitaine de l’Espagne championne du monde était lié à Manchester City jusqu’au 30 juin 2027 et avait déjà ouvert la porte à un retour dans le championnat espagnol. Le Barça lui a proposé un contrat de quatre ans, jusqu’au 30 juin 2030.



