La victoire du Real Madrid face au Barça sur le score de 2-1 au Camp Nou a suscité un large intérêt de la presse internationale, qui a mis en lumière la supériorité tactique de l'entraîneur portugais José Mourinho, ainsi que le rôle décisif joué par la star française Kylian Mbappé, auteur des deux buts de la victoire, dans un résultat qui a ravivé la course au titre en Liga.

Cette victoire est venue donner au Real Madrid un élan puissant dans la course au titre, après avoir infligé au Barça sa deuxième défaite en 5 jours, réduisant ainsi l'écart avec le club catalan, leader du classement, à 3 points, et mettant fin à sa série de victoires par laquelle il cherchait à décrocher son dixième succès consécutif en ce début de saison.

Mourinho est de retour

Le journal italien « La Gazzetta dello Sport » a estimé que le Clasico avait relancé l'idée d'un retour de Mourinho à son meilleur niveau, soulignant sa réussite à trouver des solutions à un problème tactique au milieu de terrain auquel avaient été confrontés d'anciens entraîneurs du Real Madrid, parmi lesquels Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa.

Le journal a affirmé que cette victoire avait remis la course au titre en Liga sur le devant de la scène, après que le Barça avait semblé quasi imprenable lors d'une période précédente.

Le Barça s'effondre

« Tuttosport » s'est concentré sur la capacité du Real Madrid à s'imposer dans l'antre de son rival, estimant que le doublé de Mbappé avait fait tomber le Barça et ravivé la course en Liga.

Le journal a également indiqué que l'attaquant français avait porté son total à 14 buts face au club catalan, dont 11 à l'extérieur.

Le plaisir de Madrid

Le journal français « L'Équipe » a estimé que Mbappé avait eu le dernier mot dans cette confrontation, à la veille de la cérémonie de remise du Ballon d'Or, après avoir conduit le Real Madrid à mettre fin à la série de victoires du Barça, qui ambitionnait de poursuivre son début parfait en championnat.

RMC : une démonstration de force

Le réseau français « RMC » a qualifié cette victoire de démonstration de la puissance du Real Madrid sous la direction de Mourinho, soulignant que Mbappé avait inscrit ses 99e et 100e buts avec le club.

Il a également salué la performance d'Eduardo Camavinga, qui a contribué à renforcer la domination du club madrilène sur le déroulement de la rencontre, tandis que Lamine Yamal n'a pas réussi à laisser une empreinte marquante.

Mbappé surprend le Barça

Le journal allemand « Bild » a mis en lumière la capacité du Real Madrid à gérer les périodes de pression du Barça, expliquant que le club madrilène avait gâché plusieurs contre-attaques prometteuses en seconde période, avant de reprendre l'initiative après l'égalisation des locaux sur un corner joué à deux.

Il a ajouté qu'une passe décisive de Jude Bellingham avait ouvert la voie à Mbappé pour inscrire le but de la victoire, après un déplacement remarquable de Camavinga, dans une action qui a illustré l'efficacité du Real Madrid dans l'exploitation des espaces.

Le Real Madrid remporte le Clasico

Le journal allemand « Kicker » a affirmé que le Real Madrid était sorti vainqueur grâce au doublé de Mbappé, soulignant que ce résultat représentait un coup dur pour le Barça, qui a concédé sa première défaite de la saison en Liga.

Mourinho conserve toujours sa touche magique

La British Broadcasting Corporation, « BBC », a mis en avant la célébration de Mourinho après le but décisif de Mbappé, lorsqu'il a glissé sur les genoux devant les supporters, estimant que cette scène reflétait la capacité persistante de l'entraîneur portugais à créer des moments exceptionnels face au rival traditionnel.

Une performance brillante de Mourinho

Le journal « The Athletic » a qualifié la performance du Real Madrid de surprise pour tout le monde, et a salué le plan de Mourinho qui a réussi à limiter la dangerosité de l'attaque du Barça, affirmant que Lamine Yamal, malgré son statut de l'un des plus grands espoirs du club catalan, n'avait pas eu l'impact attendu.

Il a également indiqué que cette victoire avait dissipé les craintes d'un recul du Real Madrid dans la course au titre.

Mourinho et Mbappé brillent

Le journal britannique « The Times » a estimé que Mourinho et Mbappé avaient été les principales vedettes de la confrontation, après que l'entraîneur portugais a conduit son équipe à une précieuse victoire et que l'attaquant français a inscrit deux buts qui ont réduit l'écart au classement et offert au Real Madrid une nouvelle chance de lutter avec force pour le titre.

Une leçon tactique au Camp Nou

Le journal portugais « A Bola » a salué l'audace de Mourinho dans le choix d'une composition offensive, en alignant Bernardo Silva aux côtés d'Arda Güler, afin de tirer profit de leurs capacités créatives.

Il a expliqué que l'entraîneur avait choisi de ne pas se contenter de reculer et d'attendre les contres, mais qu'il avait cherché à imposer sa personnalité sur le match, ce qui a déjoué les calculs du Barça et donné au Real Madrid l'avantage dans de nombreux domaines.

Le journal a ajouté que Mourinho avait prouvé sa capacité à gérer les grands matches, et a décrit la scène virtuelle de sa célébration de la victoire comme méritant que les supporters le portent sur leurs épaules à travers l'entrée principale.

Mbappé en or

Le journal argentin « Olé » s'est concentré sur l'éclat de Mbappé, estimant que le Real Madrid avait imposé sa loi dans le Clasico, tandis que Lamine Yamal avait été la plus grande déception du Barça. Il a également salué l'expérience de Mourinho et sa capacité à convaincre ses joueurs de la possibilité de l'emporter sur le terrain de l'adversaire.