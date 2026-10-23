Barcelone « encercle » le Real Madrid : une nuit historique se profile à l'« horizon » du Clasico

Barcelone et le Real Madrid s'affrontent lors du Clasico tant attendu, dimanche prochain, avec des enjeux qui dépassent la simple quête des trois points. Le club catalan dirigé par Hansi Flick a en effet l'occasion de prendre seul la tête du classement des victoires historiques dans les confrontations entre les deux rivaux, d'égaler un record en Liga, mais aussi de porter un coup sévère aux ambitions du club madrilène dans la course au titre.

Selon le journal espagnol « As », il existe un rapprochement sans précédent entre les deux équipes, après que chacune a totalisé 106 victoires dans les Clasicos, contre 52 matches nuls, à l'heure où l'avantage du Real Madrid s'est réduit ces dernières années grâce aux résultats obtenus par Barcelone, parmi lesquels 5 victoires de Flick en 6 confrontations face à son rival traditionnel.

En cas de victoire de Barcelone dimanche, le club catalan prendrait seul la tête du nombre de victoires dans l'histoire du Clasico, pour la première fois depuis près d'un siècle.

Il aura également l'occasion de dépasser le Real Madrid au total des buts inscrits lors des confrontations directes, le club madrilène ne devançant son rival que de 3 buts, Barcelone ayant marqué 441 buts contre 444 pour le Real Madrid.

Un chiffre historique attend Barcelone

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Les ambitions de Flick ne se limitent pas à une suprématie historique sur le Real Madrid, puisque Barcelone cherche à décrocher sa dixième victoire consécutive en Liga, après avoir égalé le record du meilleur début de l'histoire de la compétition, grâce à sa victoire face au Real Betis sur le score de 5-2 samedi dernier.

Avec ce succès, Barcelone a atteint 9 victoires consécutives, égalant la performance du Real Madrid dirigé par Miguel Muñoz lors de la saison 1968-1969, lorsque le club madrilène avait réalisé le même début dans la compétition.

Près de 6 décennies après cette performance, Barcelone est désormais aux portes de détenir seul le record, car une victoire face au Real Madrid lui offrirait son dixième succès d'affilée, dans un début de saison exceptionnel sous la conduite de Flick.

Une victoire qui pourrait éloigner le Real Madrid de la course au titre

Le Clasico représente un test décisif pour les ambitions des deux équipes dans la course en Liga, car une victoire de Barcelone pourrait porter l'écart avec le Real Madrid à 9 points, ce qui placerait le club madrilène sous une forte pression dans sa tentative de disputer le titre.

Le club catalan sera soutenu par son avantage à domicile, après avoir enchaîné 23 victoires consécutives en Liga, soit 19 succès dans tous ses matches à domicile la saison dernière et 4 autres victoires cette saison.

Barcelone aborde par ailleurs la rencontre fort de ses derniers résultats face à son rival sur son terrain, ayant remporté ses deux dernières réceptions du Real Madrid, sur les scores de 3-2 lors de la saison 2024-2025 et de 2-0 lors de la saison 2025-2026.

Mbappé et Raphinha : la bataille des buteurs au Clasico

Au-delà des enjeux collectifs, la rencontre offre des duels individuels marquants, au premier rang desquels la lutte pour la tête du classement des buteurs de la Liga. Raphinha devance le Français Kylian Mbappé de trois buts, le Brésilien ayant inscrit 12 buts contre 9 pour l'attaquant du Real Madrid.

La course au Ballon d'Or est également présente, Lamine Yamal étant considéré comme l'un des principaux favoris pour remporter le trophée, à l'heure où les votes sont déjà clos. Le nom du lauréat sera annoncé lundi prochain, pour succéder au Français Ousmane Dembélé.