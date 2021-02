Barça, quand Koeman se fait traiter de clown

Ronald Koeman s'est traiter de clown par Roberto Soldado lors du match entre Grenade et le Barça.

C'était un match de Copa del Rey très disputé entre Grenade et Barcelone mercredi soir, alors que les Blaugrana ont finalement réussi à briser les Andalous en prolongation, et la tension s'est même répandue dans les bancs respectifs.

L'ancien madrilène Roberto Soldado, qui avait marqué pour Grenade, s'est montré très agacé par l'entraîneur de Barcelone Ronald Koeman pour la façon dont il a célébré les deux buts de son équipe en prolongations.

"C'est un crétin, c'est un crétin", a lâché Soldado après avoir vu Koeman faire la fête. "Vous êtes un clown, vous manquez d'humilité,", a-t-il encore tonné.

Les deux bancs se sont affrontés pendant toute la soirée, et chaque côté a eu un membre de son staff expulsé par l'arbitre Sanchez Martinez.

"À la 85e minute, l'entraîneur [Jesus] Perez Lopez, a été expulsé pour la raison suivante: Protestant ostensiblement, se levant, criant et levant les bras de sa position dans les gradins, après avoir été averti auparavant," lit-on sur le rapport de l'arbitre."

À la 113e minute, l'entraîneur [Albertus] Schreuder a été expulsé pour la raison suivante: sortie de sa zone technique pour célébrer un but, a fait des gestes pour provoquer le banc adverse. "

Pour rappel, si le Barça s’est qualifié pour les demi-finales de la Copa del Rey au terme d’un match complètement fou contre Grenade (3-5 a.p), les Blaugrana peuvent remercier leur champion du monde 2018, Antoine Griezmann.

"Il est au top, reconnait Frenkie de Jong. Il a marqué deux buts et a donné deux passes décisives. Son premier but a ouvert la possibilité de revenir, car il a rendu les joueurs de Grenade nerveux."

Avec onze buts cette saison, Griezmann suit les pas de Messi (16 buts) et savoure ce renouveau en 2021.

"J'ai la confiance du coach et donc tout est plus facile, a expliqué l'international français à l'issue de la rencontre. Maintenant, j'ai juste besoin d'être régulier et de continuer comme ça jusqu'au dernier match. Nous avons la mentalité gagnante de tout donner jusqu'à la dernière minute et cela doit nous donner confiance face à fin de la saison."