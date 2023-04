Barça : Pedri, Dembélé, De Jong… Le point sur l’infirmerie et les retours

Blessé depuis le barrage de Ligue Europa perdu face à Manchester United, Pedri pourrait revenir pour le choc de Liga contre l’Atlético de Madrid.

Avec 13 points d’avance en Liga et après une élimination en demi-finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid, le FC Barcelone n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. Il va tout de même falloir chercher définitivement ce titre, et il faudra pour cela que l’infirmerie désemplisse.

Rendez-vous au Camp Nou

Notamment pour un homme, qui manque cruellement depuis le barrage de Ligue Europa perdu face à Manchester United : Pedri, dont le processus de guérison a pris plus de temps que prévu. Mais selon Mundo Deportivo, il devrait prochainement faire son retour.

Tout comme Frenkie de Jong, il devrait retrouver le chemin de la compétition face à l’Atlético de Madrid, pour un choc de Liga prévu le dimanche 23 avril, à 16h15. En revanche, deux autres blessés ne seront pas remis à temps : Andreas Christensen et Ousmane Dembélé.

Dembélé encore blessé

Le Danois, blessé lors de la trêve internationale, ne reviendra pas avant début mai. Du côté de Dembélé, «les cicatrices sont encore sensibles», préviennent nos confrères, qui ajoutent que le Français s’est encore blessé lors du match face à Gérone.