Barça, Messi joueur le plus prolifique du Top 5 européen

Une stat révélée par Opta démontre que Leo Messi est actuellement le joueur le plus prolifique du Top 5 européen.

Leo Messi vient de jouer le 800e match officiel de sa carrière face au Rayo Vallecano au Camp Nou juste avant d'y recevoir l'Olympique Lyonnais en 8es de finale retour de la Ligue des champions.

Et l'OL devra se méfier de la Pulga qui est très en forme actuellement. Pour preuve, Leo Messi a encore marqué ce soir en Liga face au Rayo. Ce qui lui fait 26 buts et 12 passes décisives rien qu'en Liga. Le meilleur score dans le top 5 européen jusqu'ici. Rien que cela...

10 - @FCBarcelona’s Lionel Messi is the top scorer (26 goals) and the top assister (12 assists) in the top five European leagues this season. Star. pic.twitter.com/S1qsjOPmt4 — OptaJose (@OptaJose) 9 mars 2019

Après 800 matches officiels en carrière, Messi a par ailleurs des chiffres assez exceptionnels. Avec le Barça, le natif de Rosario en est à 672 matches et 586 buts. Avec l’Argentine, il culmine à 128 matches, 65 buts. Ce qui lui fait un total de 800 matchs, 651 buts et 268 passes décisives. Décisif plus d’une fois par match donc. Un monument. Tout simplement.

Et un monument qui aura l'occasion de gonfler ses chiffres en club cette saison et les prochaines, mais aussi en sélection. Car Messi portera de nouveau la vareuse de l'Abiceleste. En conférence de presse, Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a fait le point sur le retour de la Pulga. Il était ravi de ce choix : "C’était une grande déception pour la Coupe du Monde en Russie et encore plus pour Messi. "Au fil du temps, il a vu que nous avions grandi, il a observé notre façon de jouer et il est heureux. Messi veut l'essayer une fois de plus.



"La décision du staff ne devait pas être prise et, à la suite des matches qu'il a vus, il est heureux et veut essayer une fois de plus. Pour nous, c'est le bienvenu. Il joue beaucoup et beaucoup de joueurs aimeraient se reposer, mais il préfère venir. La décision de jouer un match ou deux va être prise par moi", a indiqué le sélectionneur.