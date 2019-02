Barça, Lionel Messi se rapproche de sa série record

Buteur pour la neuvième rencontre de suite, Lionel Messi n'est pas loin d'égaler sa série record dans ce domaine.

Rien ne résiste à Lionel Messi en ce début d'année 2019. L'attaquant argentin du Barça empile les buts comme des perles actuellement. À 31 ans, la Pulga est plus prolifique que jamais et ce samedi c'est le FC Valence qui a dû le constater à ses dépens.

Contre les Ché et alors que son équipe catalane était menée par deux buts d'écart, le quintuple Ballon d'Or a scoré à deux reprises (39e et 64e), sauvant ainsi presque à lui seul le point du nul. C'est la neuvième fois de suite qu'il marque lors d'une rencontre de championnat, et la 9e aussi toutes compétitions confondues. Il faut remonter au 11 décembre dernier et une empoignade que Tottenham en C1 pour retrouver la trace d'un match où le génie argentin est resté discret devant les buts adverses.

9 - Lionel Messi has scored in each of his last nine games for @FCBarcelona in all competitions (11 goals), his best goalscoring run since January 2013 (10). Spectacular. pic.twitter.com/57In3qsQQ6 — OptaJose (@OptaJose) February 2, 2019

Neuf matches avec au moins un but marqué à chaque fois, ce n'est cependant pas le record de la star barcelonaise. En janvier 2013, elle avait fait mieux, en alignant 10 parties avec une réalisation au minimum lors de chaque sortie. Une marque que Messi pourrait donc égaler dimanche prochain sur la pelouse de l'Athletic Bilbao.

À noter que lors de ce duel face à Valence, Messi a aussi inscrit son 50e but sur pénalty dans le championnat espagnol. Ayant connu un certain déchet dans cet exercice par le passé, l'international albiceleste a encore quelques pénalties à transformer pour rejoindre le recordman absolu qu'est Cristiano Ronaldo (61 essais réussis entre 2009 et 2018).