Barça : Koeman évoque ses poroblèmes de santé

Ronald Koeman a réfléchi à ses six premiers mois sur le banc du FC Barcelone et à ce que cela signifie d'entraîner le club catalan.

Il s'est livré en évoquant les problèmes de santé qu'il a subis en mai et à la façon dont cela a changé sa vision de la vie.

"Quand des choses comme ça arrivent, ou quand des personnes proches de vous tombent malades, alors la vie change", a-t-il admis dans une interview accordée aux médias officiels de Barcelone.

«Dans mon cas, j'ai eu un petit accident vasculaire cérébral et cela vous fait penser aux choses différemment. Peut-être que la gestion de Barcelone est devenue un cas de maintenant ou jamais. J'entraîne déjà depuis plusieurs années et je ne veux plus être entraîneur de football à 70 ans. C'était le bon moment."

Le Néerlandais avait également eu le coronavirus et a partagé ses expériences en se remettant de cela.

"J'ai vraiment souffert dans le sens où j'étais vraiment malade", a-t-il déclaré. «J'étais tellement fatiguée et j'avais de la fièvre. C'était pire la nuit, mais je n'ai pas très mal compris. "Je me suis senti très mal, cependant, surtout la fatigue."

Koeman a ensuite été interrogé sur le début de la saison 2020/21 de Lionel Messi et la question de la rotation.

"S'il est apte à jouer et assez bon, il jouera, mais bien sûr il est plus âgé qu'avant, même s'il est un joueur qui veut toujours être dans les matchs et surtout les gagner", a déclaré l'entraîneur de l'Argentin.

L'article continue ci-dessous

«Il s'entraîne dur tous les jours. Il est très engagé. «En tant qu'entraîneur, j'aime parler à mes joueurs et je lui parle aussi de cela et d'autres choses, car il est également capitaine d'équipe.

"Il y a des problèmes d'équipe, des règles, et nous parlons de beaucoup de choses, pas seulement de notre façon de jouer. Cela fait partie du quotidien d'un entraîneur, vous devez être en communication avec vos joueurs." Ansu Fati et Pedri ont également été évoqués et Koeman a expliqué qu'il adorait voir les jeunes joueurs évoluer.

«C'est toujours agréable de parler des jeunes», a-t-il déclaré. "Ce qu'Ansu Fati et Pedri font à seulement 17 ou 18 ans dans une équipe aussi grande que Barcelone est quelque chose de très grand. Pedri vient de Las Palmas très jeune et joue déjà des matchs contre des équipes comme le et la , ce qui le fait de manière fantastique. Il est important pour un club d'avoir des jeunes et pour eux d'avoir des occasions. Vous devez changer d'équipe petit à petit. Vous avez toujours besoin des joueurs plus âgés, mais ils ne seront pas là pour toujours et vous devez planifier les changements en temps utile, calmement. Pedri a gagné sa place dans les matchs grâce à son travail à l'entraînement. Il m'a montré à quel point il est un bon joueur et qu'il est capable de jouer dans une équipe comme Barcelone."