Barça, Jordi Alba croit toujours au titre

Le Barça est peut-petre distancé en Liga, mais Jordi Alba y croit toujours dur comme fer.

Jordi Alba affirme que le Barça n'abdique pas dans la course au titre de Liga après la victoire 3-0 du club catalan sur Elche mercredi.

L'équipe de Ronald Koeman est à cinq points du leader de Liga, qui n'est autre que Atletico Madrid et à deux points du Real Madrid, deuxième du classement.

"Hay Liga", a-t-il déclaré au Camp Nou, utilisant la célèbre phrase espagnole pour décrire s'il y a une course au titre ou non.

«Certaines semaines nous en sommes sortis et certaines semaines nous y sommes encore, semble-t-il. Nous savons que c'est à nous de pouvoir rivaliser."

"D'autres équipes perdront des points, y compris nous.", a-t-il ajouté dans des propos relayés par Marca.

La victoire sur Elche est intervenue après deux résultats dommageables contre le Paris Saint-Germain et Cadix ces derniers jours.

"Cela aide beaucoup sur le plan mental", a admis Jordi Alba. "Le nul [contre Cadix] l'autre jour a été honnêtement un coup dur pour toute l'équipe. Si nous ne sommes pas à 100%, nous avons du mal à gagner. Nous avons eu du mal l'autre jour et en première mi-temps aussi."

"Je pense que nous avons mieux joué en seconde période et les buts sont venus." Dans la préparation du match contre Elche, Ronald Koeman avait appelé ses joueurs les plus expérimentés à prendre plus de responsabilités. Le latéral formé à La Masia adhère à ce discours.

"Ceux d'entre nous qui sont ici depuis longtemps doivent essayer de faciliter les choses pour les jeunes joueurs", a admis Jordi Alba.

«Je pense que la faim de tout le monde a toujours été là. Les choses se sont également beaucoup stabilisées ces dernières années. Nous devons assumer nos responsabilités. C'est une période difficile, mais nous devons être plus unis que jamais."