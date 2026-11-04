Ayoub Oufkir a définitivement choisi de faire carrière en sélection avec le Maroc. Il a fait connaître sa décision à la fédération néerlandaise de football (KNVB), qui perd ainsi un joueur important.

Lors de la dernière trêve internationale, Oufkir était encore titulaire avec les Espoirs néerlandais, qui devront passer par les barrages plus tard ce mois-ci pour se qualifier pour l’Euro. Michael Reiziger ne pourra donc plus compter sur lui.

L’attaquant de l’AZ a informé la KNVB mercredi après-midi de son choix définitif en faveur du Maroc, selon l’Algemeen Dagblad.

L’entraîneur de l’AZ, Leeroy Echteld, a également confirmé la décision de son joueur en conférence de presse, avant le match de Ligue Europa contre la Juventus. « Nous en avons parlé ensemble. Dans un premier temps, je le pousserai toujours vers la sélection des Pays-Bas, car je suis d’ici, mais c’est son choix. Ayoub va jouer pour le Maroc. »

Plus tôt mercredi, on avait appris qu’Oufkir avait été convoqué en équipe nationale du Maroc. L’attaquant de vingt ans figure pour la première fois dans le groupe du sélectionneur Mohamed Ouahbi.

Le Maroc recevra le Niger le vendredi 13 novembre à Casablanca. Les deux pays s’affronteront à nouveau le mardi 17 novembre, cette fois à Rabat. Ces rencontres comptent pour les troisième et quatrième journées des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2027.

L’équipe d’Ouahbi aborde cette double confrontation en tête du groupe A, avec six points en deux matches. Ces rencontres pourraient permettre à Oufkir de jouer ses premières minutes avec l’équipe A du Maroc.