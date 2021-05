Aymeric Laporte jouera bien avec l’Espagne

La FIFA vient d’autoriser Aymeric Laporte à défendre les couleurs de la Roja.

Aymeric Laporte va bien défendre les couleurs de la Seleccion. Les hautes instances internationales, par le biais du juge unique de la Commission du statut du joueur, viennent de lui accorder le feu vert dans cette optique.

Laporte pourrait retrouver les Bleus à l’Euro

Cette autorisation a un « effet immédiat » et donc Laporte sera en mesure de jouer avec la sélection de Luis Enrique dès la prochaine sortie. Il peut aussi participer à l’Euro qui se profile. Une compétition où il pourrait notamment croiser la route des Bleus.

Le natif d’Agen a été convoqué par le passé par Didier Deschamps, mais il n’a disputé aucun match avec la sélection A. En revanche, il a porté les couleurs des Bleuets à maintes reprises.

Le choix de Laporte de changer de nationalité sportive a été très commentée. Certains en France se sont même permis de le juger et critiquer son choix. Ça a été le cas notamment d’Emmanuel Petit.

"Ça me pose un problème, je n’aime pas ça, a lâché le champion du monde 1998 sur RMC. Donc, dans ce cas-là, tu peux choisir le pays que tu veux. Et ce n’est pas philosophique. Dans ces cas-là, on fait ce qu’on veut avec les nationalités. Dans ton cœur, tu peux aimer deux pays, mais tu ne peux pas jouer pour deux pays différents (…) Il aurait dû aller au bout de sa logique et aller en Espagne et jouer pour l’Espagne (quand il était plus jeune, ndlr). Il clame son amour pour l’équipe de France et il va jouer pour l’Espagne. (…) Donc parce qu’il n’est pas sélectionné en équipe nationale, ça lui donne le droit d’aller jouer pour un autre pays ? Je suis désolé. Tu nais dans un pays, tu restes dans ton pays, basta et c’est tout".

Pour rappel, Laporte est d’origine basque et l’Espagne ne lui est pas méconnue puisqu’il y est resté huit ans. Il y a terminé sa formation quand il était jeune, avant de se produire pendant sept ans avec l’Athletic Bilbao.