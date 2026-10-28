Dani Carvajal, ancien capitaine du Real Madrid et actuel joueur de Getafe, a révélé le rôle qu'il a joué dans les négociations avec Rodri, le capitaine de la sélection espagnole, en vue de son transfert au Real Madrid lors du dernier mercato estival.

Le Real Madrid avait entamé des négociations soutenues avec Rodri l'été dernier, avant que le Barça n'intervienne et ne dévie la trajectoire du joueur vers le Camp Nou.

Dans un entretien accordé à l'émission El Larguero sur la radio Cadena SER, Carvajal a été interrogé : as-tu été surpris par la signature de Rodri avec le Barça ? Il a répondu : « Tu dois aussi poser la question à Rodri. Je lui ai parlé, il m'a posé quelques questions et j'ai essayé de le convaincre. Je pense qu'il y avait d'autres personnes de l'autre côté... Je suis sûr qu'il a ses raisons d'avoir choisi de jouer là-bas (au Barça). »

À lire aussi : détenu par l'Algérie et soutenu par Zidane... Qui est Christophe Gleizes, avec qui le Ballon d'Or a exprimé sa solidarité ?

Quant à savoir à quel point le Real Madrid avait besoin d'un joueur comme Rodri, il a répondu : « N'importe quelle équipe souhaite recruter un joueur comme Rodri. C'est un joueur incroyable et il est difficile de trouver un joueur comme lui. Il serait un ajout formidable pour n'importe quelle équipe. »

Concernant les moments difficiles que traverse Vinicius Junior ces derniers temps, il a déclaré : « Dans chaque carrière, il y a toujours des moments difficiles, et je pense que Vinicius en traverse un, surtout après son expulsion récente. Mais il doit rester calme, car il vient de prolonger son contrat, c'est un joueur formidable et une personne exceptionnelle. »

Il a ajouté : « Je sais que Vinicius reviendra à son meilleur niveau, car il a surmonté des situations plus difficiles ; j'ai vécu ces expériences avec lui dans le vestiaire. »

On lui a demandé : as-tu déjà discuté avec lui de la possibilité de son départ de Madrid ? Il a répondu : « Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui en détail de ce sujet, mais je sais que le Real Madrid était présent lors de la prolongation du contrat... et je sais qu'il ne manquait sans doute pas d'offres pour partir. »